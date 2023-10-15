清水健曾與過萬位女優合作，是日本AV界的傳説。早前電視節目《じっくり聞いタロウ》拜訪清水健家，他大方分享多年來生活習慣，包括飲食、睡眠、運動等等執著，更提到一份「勃起餐單」。到底清水健是如何長年維持精力充沛呢？



清水健 （網絡圖片）

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清水健今年已經43歳，但依然保持一個月拍攝25套AV，是日本AV界强者。早前節目《じっくり聞いタロウ》的製作組就拜訪他的家。首先，節目介紹清水健的健身習慣，他表示，每次在AV拍攝開始前2至3小時，會起床做引體上升，保持身體柔軟度。清水健亦指，自己健身不會限定次數，而是做到滿意爲止，因爲：「人如果一開始定個數字，超越咗嘅時候，就會出唔到力」。

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在食物方面清水健有一個維持了15年的勃起餐單，每天都會攝取多種對增加男性荷爾蒙和勃起有益的食品。當中包括鷄蛋、三文魚、西蘭花等等，而清水健指鷄蛋是天然偉哥，為提升男性能力，體重每10公斤就應該食一隻鷄蛋。除此以外，清水健還會每天食14種營養保健產品。不過他也提醒吃太飽會影響勃起能力，因此他長期保持飽腹度兩到三成的狀態。

介紹睡房時，清水健分享自己對睡眠的見解：「勃起嘅最大敵人係睡眠不足」，所以他堅持每天一定有7小時睡眠時間。爲了確保睡眠質素，清水健在睡前20分鐘會服用褪黑激素（與睡眠有關的荷爾蒙），戴眼罩、耳塞、還有射擊場級隔音耳罩讓自己熟睡。

（《じっくり聞いタロウ》節目截圖）

節目組訪問時亦發現清水健房間裏有大量安全套，清水健就表示自己只會用習慣並適合自己的安全套，工作時會帶大約10個安全套，身上亦長期帶著；教訓「機會係唔會出現俾無做準備嘅人」、「人死、稅務処同性行爲都係會突然到來嘅」。

各位男士如果想好像清水健一樣身壯力健，可以參考他的秘訣，培養良好飲食和睡眠習慣，就可以令自己屹立不倒！盼望性福美滿的女生們，也不妨為另一半炮製勃起餐單吧！