天下珍饈百味萬種，總有幾味唔係幾啱口味。相信在座睇咗咁多年飲食節目的各位，不時都會被當中所介紹的食物所吸引，偏偏理想與現實，就如同天堂與地獄，明明睇人食咁吸引，但自己食個陣先發現完全唔係個回事！有網友更在討論區上開PO，讓各位網民提名落差感最大的食物到底是甚麼，其中一樣日本地道小食更引起了不少共鳴！



《舉重妖精金福珠》劇照

網名「論噸必is貨令單」的網友以「（一人一樣）以為好好食…結果唔識欣賞嘅料理/食物」為題在LIHKG討論區上出PO，讓網民提名心目中理想與現實有巨大落差的食物，其中日本的醬油丸子絕對是當中之冠！

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猶記得小編第一次食的時候滿懷期待，點知咬落先發現真身竟然係鹹嘅，真係當場lag一lag機。旁邊嘅阿媽仲要不斷追問我好唔好食，我真係唔知答佢咩好……其實飯後令你失意的食物又點只一種，綜合一眾網民意見，小編挑選了10樣網民提名自問唔識欣賞的食物，未知有冇一樣令你引起共鳴？

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：10樣自問你真係唔識欣賞的「美食」！👇🏻👇🏻👇🏻

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其實百樣米養百樣人，口味依家嘢都係非常個人，自己認為的好西，對於別人可能是劣食，反之自己覺得唔好食的東西，在別人眼中可能是美食。所以遇到自己唔鍾意的食物時，可以安慰一下自己，只係自己唔識欣賞姐。各位食過天下美食的朋友，歡迎你們為以上的食物平反喔！

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【沙中綫/過海段/港鐵通車】港鐵沙中綫過海段星期日（5月15日）通車，當中最興奮的一定少不了一曲成名的羅同學。2021年接受採訪時，唱出「屯馬開通真的很興奮」，成為另類神曲。今次更獲港鐵邀請，拍攝宣傳歌曲的MV，可謂非常威水。其實除了羅同學之外，過去也出現過不少「一訪成名」的奇人，為大家帶來不少歡樂，例如反智轉身、「我嘅訴求就係想返工」等，十分搞笑！

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