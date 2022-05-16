東鐵過海段通車好羨慕　網民跪求呢10個地區開站：秀茂坪係重災區

【東鐵綫過海段/港鐵/車站】東鐵綫過海段15日正式通車，首個通車後的工作日．新界東北市民可沿東鐵一程直達港島區。有粉嶺市民表示站內人流有明顯增加，不少中途站都要等兩班車左右才成功上車。有網民表示，東鐵列車由12卡車改為9卡車，加上乘客增加更難上車，但無可否認一程車過海非常方便。



東鐵線過海段通車後首個上班日早上大埔墟站情況。（江麗盈攝）

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有網民表示，看東鐵綫過海逍車非常羨慕，自己居住的地方跟鐵路完美錯開，有如與世隔絕，雖然有巴士及小巴等公共交通工具補救，不過一旦塞車，分分鐘慘過行路，大量網民圍爐訴苦，點名10個地區希望可以有港鐵站。

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大家住的地方交通如何？如果有港鐵站的話會更方便嗎？還是人流愈來愈多，反而更不習慣？留言分享一下看法吧！

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港鐵沙中綫過海段通車，當中最興奮的一定少不了一曲成名的羅同學。2021年接受採訪時，唱出「屯馬開通真的很興奮」，成為另類神曲。今次更獲港鐵邀請，拍攝宣傳歌曲的MV，可謂非常威水。除了羅同學之外，過去也出現過不少「一訪成名」的奇人，為大家帶來不少歡樂，例如反智轉身、「我嘅訴求就係想返工」等，成為新潮語之外，更有人 被cap圖製成meme，十分搞笑。👉即睇9個街訪奇人👈