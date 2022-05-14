陶傑早前在電台節目中提到MIRROR，更指MIRROR只屬虛火，惹來一班粉絲不滿，及後他在接受訪問時向鏡粉「道歉」，但又被指他的拱手禮是喪事的拱手方法。其實日常生活中都有不少容易令人搞錯的傳統禮儀，小則淪為笑柄，大則是為不敬！



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說到最容易搞錯的禮儀，相信有不少朋友都試過將別人賀壽的「壽桃」叫成「壽包」，如果只是圍內的家人，或許只會輕描淡寫地糾正你。然而，如果在外叫錯小心得罪全圍人！皆因「壽包」仍解穢酒才會吃，形狀亦不同，呈圓形，如平安包；而平常壽宴吃的則叫「壽桃」，形狀呈桃形，帶有點紅色或粉色。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：更多令人傻傻分不清經常搞錯的傳統禮儀吧！👇🏻👇🏻👇🏻

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【1】拱手禮

拱手禮是漢族等的交際禮儀，見面時，雙手合抱舉前，一隻手攤開，放在另一隻握拳的手上。

一般的拱手方法：左手在上、左手蓋右拳；

喪事的拱手方法：右手在上、右手蓋左拳。

【2】壽桃包

講到壽桃包，不少人都會立刻諗起那個粉粉嫩嫩，酷似patpat的包，更有人會稱其為「壽包」，那就大錯特錯了！

紅事係壽桃：外型呈桃狀，帶有紅色，屬於喜慶類；

白事係壽包：外型為圓形，多用於祭祠或白事場合，例如：平安包，若為解穢酒，包上則印有「壽」字，是希望食的人保壽。

【3】利是

新年派利是的時候，一般都是派紅色或金色等喜慶顏色，但近年利是封顏色推陳出新，有不少新款式可選擇，不過有些看似喜慶的顏色，其實並不適合。

利是顏色大忌：藍色、白色、綠色、黑色等，和喪事之色近似；

陷阱顏色：粉紅色，因為傳統上紅色代表「大婆」，粉紅色代表「二奶」，如果派粉紅色則有祝人包二奶的意思。

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【4】花圈、花牌、花籃

花圈、花牌、花籃在大部分人眼中都屬中性性質，三者除了有款式分別之外，並無不同。但其實對於三者的叫法，均有其默認的性質和用法。

一般開張、喜慶事的花為「花籃」；而白事花則會叫「花圈」或「花牌」。但在帛事方面也有分中式花牌、西式花籃的叫法。

帛事花圈有高腳或者矮腳。 通常矮腳的花圈適合送給至親，如爸爸，媽媽，因為通常矮腳花圈會放在靈堂最前面。如果是送花圈給其他親人朋友，則可以選擇高腳花圈。

【5】日式浴衣但在帛事方面也有分中式花牌、西式花籃的叫法。

除了中國文化外，又點少得認識香港人最愛去的遊遊國家日本。不少人到日本旅遊時，都會在當地租借和服或浴衣著，不過千萬別著錯次序，否則小心淪為別人的笑柄！

浴衣正確著法：左右交叉、切記必須右下左上、即先搭右邊袍再搭左；

反之仍壽衣著法：左下右上、即先搭左邊再搭右。

下次再見到以上提及的東西，小心別再叫錯或用錯！其實日常生活中還有不少大家默認的禮儀或常識，平常不妨多留意這些小事，就可以減少一些不必要的誤會，或無意中得罪人的機會！

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