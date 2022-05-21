【頭髪/梅雨/毛躁】最近踏入梅雨季節，出門時必須記得帶上雨傘。除了怕濕身、晾衫晾極都唔乾等情況之外，相信有不少人都會因梅雨季節而出現在頭頂的呆毛們感到困擾。感覺無論怎樣吹最終都會打回原形。有日本節目最近就請教髮型師，問到有甚麽在家中也可以輕鬆做到的呆毛對策。



（YouTube：日テレNEWS 截圖）

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頭髮表面的毛鱗片若遇到水氣就會張開，造成毛躁。夏天為天氣帶來雨水，濕度也相當高；如果你的頭髮比較乾燥或者頭髮表面毛鱗片受損，就會容易遇到毛躁、呆毛亂飛的情況，令不少人爲之煩惱。《日テレNEWS》日前請教在東京某髮型屋任職的髮型師村上翔太，他提出原來要呆毛消失只需要兩個簡單步驟？！

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《日テレNEWS》進行街訪時發現，有不少人因爲伴隨梅雨季節而出現的呆毛困擾。有受訪者表示即使自己已經用髮蠟set好頭髮，結果還是打回原形，令她非常煩惱。節目於是請教髮型師，希望可以找到呆毛對策。髮型師村上翔太表示要對付呆毛其實非常簡單，只需要兩招就可以解決，在家裏也可以輕鬆做到！

首先是要改變吹頭的方法。在洗頭後要先塗上護髮油，然後才吹頭。吹頭時要注意不是吹乾頭髮，而是注重吹乾頭皮。這樣做髮根就會立起，修正呆毛。而第二點則是要按住頭髮。如果呆毛無論怎樣吹還是不能收起來的話，村上建議用風筒將在意的部份集中吹熱，再用梳子或手按住直至變冷才放手。這樣就能有效讓呆毛定位，不會再飛出來。大家學到了嗎？

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