最近日本宣佈放寬觀光旅客入境限制，容許美國、澳洲、泰國和新加坡的小型旅行團在5月下旬入境。有不少港人看到香港不在行列之中都覺得很失望，紛紛表示想快點可以「返鄉下」。但原來除了港人想去日本，有日本人也喜愛香港。唱過不少動漫主題曲的日本歌手Lia原來已經在香港定居7年，最近她在Twitter上分享自己在香港搭的士時九死一生的經歷，引來不少網民的共鳴……



（Instagram：@lia_vocalist）

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日本歌手Lia曾經為《頭文字D》、《CLANNAD》和《Angel Beats！》等人氣動漫演唱歌曲。原來她早在7年前已經來到香港定居，平常也會分享不少自己在香港的生活點滴；但其實有不少粉絲都不知道她住在香港。這次她在Twitter上分享到覺得在香港坐的士非常可怕，吸引不少粉絲留言關心、附和。

Lia在貼文中講到在香港搭的士是自殺行爲（Twitter：@Liabobo3）

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Lia在Twitter上發文表示感覺在香港搭的士是要付錢的自殺行爲，不但速度快，而且司機不到最後都不會踩刹車；每次都會祈禱自己能安全到達目的地。有粉絲留言表示自己到香港旅行時也曾經有類似體驗，叫Lia要小心。亦有網民表示香港的的士司機根本就是F1賽車手。還好Lia表示自己成功生還，到達目的地。

不過同時亦有粉絲表示香港的士已經不算是最快最危險的交通工具，叫Lia一定要試試乘搭紅van；意外的是原來Lia來港定居7年竟然只搭過綠van，並未體驗過半夜紅van的過山車式刺激！有網民貼出日本模型公司TAMIYA的商品，笑言TAMIYA會在全世界的的士中選出香港的士製作「HONG KONG RACING TAXI」也不是沒有原因。

日本模型公司TAMIYA的「HONG KONG RACING TAXI」（Twitter：@Howardp033b35）

Lia亦有提到香港生活步伐比日本快，就連扶手電梯速度也較快，令她一開始很不習慣。不過現在來港定居7年後，每次她回日本工作時，搭扶手電梯反而會覺得太慢。果然習慣是一種很可怕的東西啊……

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