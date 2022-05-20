【偶像/ジャニーズ/尊尼事務所】最近有不少鏡粉爲了搶Mirror的演唱會門票而操心，門票嚴重供不應求，甚至出現賣假票、黃牛票等情況，企圖透過瘋狂粉絲牟利。不過瘋狂粉絲不論在哪一個飯圈都會見到，最近有一位被網民指造型酷似姜濤的19歲日本偶像，就因爲被一位17歲痴女粉絲持𠝹刀威脅而需報警求助……



（YouTube：TBS NEWS DIG Powered by JNN 截圖）

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日本ジャニーズJr. 組合《7 MEN侍》的19歲成員佐佐木大光（佐々木大光）今年4月30日在JR涉谷車站内被一位17歲女高中生粉絲手持𠝹刀威脅。據説這位痴女粉絲早在一年前便對他一見鍾情，從此變成他的跟蹤狂，最終迎來被捕下場。

根據這位痴女粉絲供述，她2021年4月在JR涉谷車站看到佐佐木後便對他一見鍾情，自此心裏只有他。她逐漸將心思化爲行動，曾跟他上地鐵還跟蹤佐佐木到他的住所、事務所、演唱會現場、等地點；還會抓住他的手臂、向他搭話。不斷收到騷擾的佐佐木於是在去年11月第一次因被跟蹤而報警求助。

（YouTube：TBS NEWS DIG Powered by JNN 截圖）

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跟蹤行爲持續一年後，17歲痴女粉絲在4月1日至5月8日之間曾經4次跟蹤並嘗試接觸佐佐木。當中在4月30日，她在JR涉谷車站内手持𠝹刀接近佐佐木，説到「對不起，我不會再去找你了。」佐佐木擔心會令其他人收到傷害，隨即退回事務所。由於警方由去年起已經4次警告這位痴女粉絲，但她依然沒有停止跟蹤行爲，她最終在5月18日被捕。

據警方表示，女生被捕後説到自己當日接近佐佐木是想要道歉，不再做跟蹤狂，手上𠝹刀則是打算用來自殺的。不過當事人佐佐木就講到自己當時戴了耳機，根本沒聽到她說了甚麽……

ジャニーズJr. 組合《7 MEN侍》的19歲成員佐佐木大光，有網民指他外型有點像姜濤，不過也有人認為只是髪型相近而已（佐々木大光）（ISLAND TV）

其實這已經不是第一次有日本的偶像被跟蹤狂騷擾，有不少日本網民表示有不少瘋狂粉絲、私生飯會透過各種渠道算出偶像的行程，並埋伏跟蹤。尤其是現在社交網絡發達，私生飯們可以透過社交平台散播「在XX站目擊」、「他住在XX區」等個人情報。亦有粉絲為佐佐木受到騷擾長達一年心痛，這次的痴女甚至拿出了𠝹刀，希望經理公司從此會更重視藝人的安全。

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