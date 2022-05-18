【Telegram】有消息指出，政府發現有人透過Telegram群組，發放警隊、立法會議員、政府官員等人的「起底」訊息，向Telegram公司反映後未獲積極回應，或會考慮向互聯網供應商頒發禁令，封殺Telegram。



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據指個人資料私隱專員公署，在過去7個月，已經接獲7百多宗「起底」違規訊息，認為問題非常嚴重，有意引用《個人資料（私隱）條例》賦予的權力，全面禁用Telegram。屆時，現有用戶不能繼續使用Telegram，新用家也無法下載程式。估計目前香港約有十多萬用戶會受到影響。

不少網民都準備「轉會」到其他通訊應用程式，亦有人指會用VPN「翻牆」繼續用，也有網人認為措施治標不治本，感嘆不知何時又要再轉一次。80、90後經歷了互聯網的爆發期，經歷不少次大遷徙由ICQ到MSN、留言板到Xanga，由WinMX轉到Foxy，甚至早前由WhatsApp轉到Signal，都仍令人記憶猶新。

👇👇👇按圖看14次90後一定經歷過的網絡大遷徙👇👇👇

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同場加映：梁卓偉料兩周後爆發第六波 網民感麻木：繼續吹，幾多波都要生活

港大醫學院院長、政府專家顧問梁卓偉，5月14日在一場會議上表示，本港兩星期後會爆發第6波疫情，直到7月上旬才會見頂，更有指他說「這兩周要約人見面好見」。不少網民都直梁卓偉「吹大咗」，又直指就算爆到第600波仍然要生活。👉即睇網民打算點過第六波👈