【疫情/第六波/梁卓偉】港大醫學院院長、政府專家顧問梁卓偉，5月14日在一場會議上表示，本港兩星期後會爆發第6波疫情，直到7月上旬才會見頂，更有指他說「這兩周要約人見面好見」。不少網民都直梁卓偉「吹大咗」，又直指就算爆到第600波仍然要生活。



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梁卓偉在會議中，引用數學模型推算，料第6波疫情會在兩星期後會爆發，會繼續流行Omicron BA.2病毒株。不過言論一出，即引來飲聯業協會會長黃家和批評相關，指他「不負責任，造成市民恐慌」。亦有網民指自己已經麻木，更有人指情況有如狼來了，都不知信不信好，唯有及時行樂；也有人認為要「睇定啲」，開始入貨快測、糧食等，有備無患。

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小編身邊的朋友已經變成怨婦了，很想去旅行呢！大家是哪一類人？覺得梁卓偉的推測信得過嗎？留言分享一下看法吧！

同場加映：三年疫情帶來甚麼改變？ 內地網民崩潰放負：意識到誰對我最無情

內地疫情陰霾亦然未散，特別是在上海，經歷長時間封城，加上不少防疫人員的不合理行為，令居民及網民累積怨氣。有網民在知乎網站上發文「三年疫情給我們帶來了什麼改變？」沒想到網民紛紛留言表達不滿，更指明白到自己只是家畜，非常灰心。

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