六合彩｜星期五頭獎派2000萬　5個會中獎面相佘詩曼都有！

【六合彩】6月10日（星期五）攪珠的六合彩，頭獎獎金累積達2000萬，一眾網民都紛紛表示要去投注。不過幸運之神是否會眷顧你，也視乎你有沒有好運氣。以下5個有中獎運的面相，你又中咗幾多個?



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新一期六合彩現已接受投注，截止售票時間為星期五（6月10日）晚上9時15分，攪珠時間為晚上9時30分，頭獎一注中預計可獨得2,000萬元！其實過去有不少藝人都自爆中過六合彩，而且他們都擁有福相：

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【1】梁思浩—鼻頭鼻翼有肉

梁思浩中過4次六合彩二獎及三獎，合共至少470萬元獎金，他更曾上載手握中獎彩票的相片，其中兩張是電腦票。他的鼻頭鼻翼有肉，相學中鼻代表一生的財運，有肉代表財運不絕，鼻樑高直的話就更好。

【2】馬浚偉—牙齒潔白整齊

2010年馬仔中過六合彩三獎，當日更是他39歲生日。贏得4萬多元獎金。朋友多又好客的他請大家食飯，一同沾旺氣及分享喜悅。其實嘴巴和牙齒都看到一個人的守財能力，所謂「口能容拳，富者之相」，嘴巴不可以太小，而且上下嘴唇不能太薄；門牙要大顆齊整，顏色潔白，牙齒無縫防漏財。

【3】佘詩曼—頭髮光澤柔順

阿佘入行後原來都中過六合彩二獎，當時獲得近100萬。擁有一頭秀髮的阿佘，無論長髮或短髮的造型都襯托到，髮絲光澤明亮，觸摸時不會感覺粗糙的話，正是行運的象徵。頭髮柔順還代表一生過得較舒服，不用勞勞碌碌也較易中獎。

👇點撃圖片看5個最易中六合彩的面相👇

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【4】徐子淇—額高飽滿

額頭要高和闊，而且要飽滿，不能有凹陷或明顯疤痕，「千億新抱」徐子淇的額頭就正正符合以上條件。額頭生得高的人較易開運，中六合彩的機會相對亦會較高。

【5】黎姿—顴骨有肉

兩邊顴骨像黎姿一樣飽滿有肉，而且骨頭不外露，代表手握權力、貴人多、助力大，即使只是找她幫手買六合彩也會更易中獎。