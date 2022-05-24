魚檔MC對撼豬肉AK　6個意外爆紅街頭素人　港版羅拉最後去咗邊？

【荃灣/豬肉/魚檔/AK/Alton/MC】近來興起全民搵靚仔熱潮，繼早前荃灣豬肉檔阿威之外，近日又出現了魚檔MC張天賦，又有人指他像MIRROR成員Alton，網民笑言距離街市男團Super Market又近一步。過去也有不少意外爆紅的香港素人，例如送貨羅拉、寒流女等等，他們紅了一排之後，現在怎麼了？



魚檔MC張天賦成為近女網民新寵。（何蔓琪攝）

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隨著網絡發達，要紅要彈起都比過去容易，網絡上亦流傳不少俊男文美女，如早前荃灣豬肉檔阿威已經開設個人ig同YouTube頻道，出道成為準藝人，亦有人爆紅後回歸平淡，重操故業，亦有人乘勢而起，成為KOL拍片搵真銀，更有人被挖出陳年醜聞。這6位香港街邊級素人，大家還記得嗎？

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有一時爆紅真的不是個個人都可以適應，有時回歸正常平淡的生活也不一定是壞事，如果有一日大家突然爆紅，又會如何面對？留言分享一下吧！

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最近「荃灣豬肉檔AK」阿威風頭一時無兩，更引來一眾顧客爭相合照集郵，有網民都不執輸，上載短片大讚屋企樓下的海鮮檔店員「靚仔好多」，而且每次光顧都會送海鮮給她，更有人認為這位店員神似MC張天賦、MIRROR成員Alton以及周興哲。《開罐》記者今日（5月24日）去到葵盛街市發現「海鮮檔MC」在店內，上前表明身份後他亦肯接受記者訪問。👉即睇「海鮮檔MC」講咗啲乜👈