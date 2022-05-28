【連登/LIHKG/連登討論區/吳海英】部分連登仔言行太偏激，很容易影響大眾對這班網民的印象，不過其實討論區入面都有不少臥虎藏龍的人，無論有才華還是搞笑的都有，今次《Opener》就整理了10個奇人奇事！



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近日連登網民「吳海英」相當有知名度，其「嚴選十大」Post引來大量網民每日追睇，主題通常與娛樂圈事件和名人相關，而且「吳海英」有極多idea，即使每日都有新Post但依然高質。到底連登還有哪些知名用戶呢？

👇點撃圖片看連登十大奇人奇事👇

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【1】吳海英

最出名是「嚴選十大」Post，主題通常與娛樂圈事件和名人相關，連登仔形容吳海英極多貨，每日都會出一個嚴選系列，但依然長做長有兼好笑。

【2】慘過番印度

未食過都一定見過的「是靚午」Post，就是出自慘過番印度巴，被指是觀塘熟食中心一間出名食烤雞餐廳的打手。即使不是食烤雞，每日Lunch完都會留言表示「好C伏」。

【3】宇宙第一美人

花名「美美」的這位網民經常在娛樂台出沒，留言甚至試過被藝人翻牌，Cap圖放上IG。最經典事件是發現《聲夢傳奇》冼靖峰開Live時口出狂言，表示03年出世的人是「沙士死剩種」。

【4】麵咪媽

財經台燈神，曾燈到紐約期油大跌超過300%至負數，以及螞蟻集團暫緩上市。2020年自爆患上末期腦癌，震驚網民，麵咪媽曾在專訪指若病逝的話家人會幫他出Post通知大家，至今仍活躍於連登。

【5】肥絲大隻

連登界正字刑警，對付用5P字及錯別字的網民絕不手軟，最出名是糾正別人「左（咗）」字時會答「右」。被連登開發者「連尼住」封鎖之後，時不時都有人懷念肥絲。

麵咪媽曾接受傳媒專訪

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【6】海狐狸

以二選一Post聞名於連登，不過被指二選一內容冇咩營養，純粹為洗版而洗版。

【7】李知恩圖報

顧名思義是IU李知恩的打手，不時出Post宣傳IU，包括多張偶像J圖，用戶名以IU真名玩四字成語食字亦十分特別。

【8】痴線西

其實是高登年代一班幫襯Beauty KOL而被騙苦主的統稱，在連登一直都有「召喚痴線西」系列的帖子，討論一班美容KOL的是非及爭議。

【9】棋靈王

幾年前一個假設Post「假設你要同2位明星啪啪啪，但年齡加埋必須大過100歲」成為一時熱話，樓主為揀當年34歲的李佳芯而不惜蒙頭入閘也要選鮑起靜，被笑其實是鮑姐狂粉。

【10】鍾培生

自爆用真名上連登，網名「鍾培生Derek」的他在2021年3月林鍾一戰前開Post，短短個半小時引來過千人留言，可惜之後帳戶被封鎖。

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