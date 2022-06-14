日本近年爆出不少虐兒案件，一宗比一宗駭人聽聞。日前一宗案件進行公審，福岡縣的一位媽媽因涉嫌在2020年餓死5歲兒子而被以保護責任者遺棄致死罪起訴。但事件似乎並不是這麽簡單，在調查中警方竟發現這位媽媽似乎有被朋友洗腦，騙取巨額金錢和控制，才令兒子不幸死亡……



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這次因保護責任者遺棄致死等罪名被起訴的是餓死5歲男童翔士郎的媽媽40歲碇利恵和她49歲的「媽媽友」赤堀恵美子。「媽媽友」指同爲媽媽的朋友，據日媒報導，她們在2016年因子女於同一所幼稚園上學而認識。而赤堀被告當時風評已不良好，而碇被告在一開始也因此與她保持距離。2016年至2020年期間到底發生了甚麽事才會令碇被告被赤堀，最終導致自己的兒子餓死的呢？

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赤堀被告風評惡劣

《週刊文春》報導，一位住在附近的居民表示赤堀被告在媽媽界風評一直不良好。她是一個怪獸家長，當她知道自己孩子在學校被老師警告時，她會到學校大喊大叫投訴；態度惡劣，用詞也非常粗俗。而且這位居民更表示在認識赤堀被告的4年間她一直用假名介紹自己，亦謊稱自己34歲。直到這次虐兒案件曝光，這位居民才知道原來她一直説謊，而且真實年齡比她自稱年齡老了10歲。

有碇被告的熟人表示她在一開始也不想與赤堀被告拉上關係，怕會對子女造成不良影響。但在不知不覺之間，碇和赤堀成爲了朋友，自此之後碇被告就開始與人保持距離。熟人亦講到碇被告是一個溫柔的人，但也容易被別人影響，不擅長表達自己的意見，認爲可能正是因爲這個原因令赤堀被告選上碇被告成爲自己的目標。

赤堀被告一連串洗腦操作令碇被告與丈夫離婚（YouTube：@ANN NEWS）

可怕洗腦手法

赤堀被告到底是用甚麽方法洗腦控制碇被告的呢？據警方調查，赤堀被告先以其他「媽媽友」在說碇被告她壞話，自己才是她真正的朋友，對她言語洗腦、孤立她。在2018年5月至8月，赤堀再以碇被告兒子搞事惹上訴訟、丈夫外遇導致風俗女懷孕、外遇調查費、搞離婚文書等理由向她索取金錢。一連串行爲最終導致碇被告與丈夫離婚。

期間赤堀一直利用虛構「大佬」的存在威嚇碇被告，借用一位「媽媽友」的名字謊稱她與黑社會有關係，碇被告的一舉一動都被監視鏡頭和這位「大佬」看在眼内；讓她不敢反抗。2019年8月起，赤堀命令碇被告減少3個兒子的食量；長子可以吃一碗飯、次子比長子少一點，而三男則只可以吃半碗。原因是看起來過得比較凄慘才可以從離婚過程中獲得更多錢財。當碇被告的兒子們變得瘦弱，引來學校和家屬擔心上門訪問時，卻往往被在碇被告家中的赤堀趕走。

5歲的翔士郎被餓死時體重只剩10kg是同齡兒童的一半（YouTube：@日テレNEWS）

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控制一家四口生活、騙財揮霍

被控制生活的碇被告，不但需要向赤堀交出工作薪金和從前夫得到的子女撫養費，即使失去工作後也交出了生活保護費和自己的存摺和銀行卡，連密碼也通通告訴對方。警方推算赤堀從中最少賺取了1370萬円（大約港幣80.6萬元），用這些錢財玩彈珠機、買家具和衣服，並讓自己的子女到較貴的地方學游水和芭蕾舞……

情況惡化，在5歲男童翔士郎被餓死前的48日間，他有20日完全沒有進食，體重也只剩10kg，是同齡兒童的一半。碇被告自己也是靠著喝溝淡了豉油和舔味噌過活，家中沒有廁紙要用報紙代替。一家四口一星期中只靠著赤堀供給的6包方包和少量拌菜生活。甚至有一次翔士郎因爲太餓而撲向麵包時，被赤堀嘲笑像狗。

碇被告曾在手機備忘錄中寫下對兒子的愧疚（NHK 截圖）

5歲男童慘被餓死

碇被告在公審中表示，自己一直覺得赤堀是一個好人，而且她怕如果不順從，兒子們的食糧就會被剝奪。不引起赤堀的注目就是她保護他們的唯一方法。可惜最小的兒子5歲的翔士郎最終還是在2020年4月被餓死了。而被嚴重洗腦的碇被告在兒子倒下時，竟然沒有立刻叫救護車，而是打給赤堀。在赤堀夫婦到場後再送翔士郎到醫院時，他已經死亡。

雖然碇被告也有很大責任，案件被報導後日本網民紛紛表示赤堀的洗腦行爲非常恐怖。亦有網民表示如果碇被告在兒子倒下時並不是打給赤堀，而是先打給警察，或許5歲的翔士郎還有救......

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