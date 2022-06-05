兄弟姊妹之間本身應該情同手足，但韓國就有個哥哥趁親妹妹生腦瘤，為了300多萬的保險金自編自導自演一場奪命意外，妹妹坐上失控的私家車墮海身亡，事件更是經過哥哥的精密計算...



釜山東北部的冬栢港（동백항）5月時發生了一宗私家車墮海事件 / 중앙일보

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根據韓國《중앙일보》報導，位於釜山東北部的冬栢港（동백항）5月時發生了一宗私家車墮海事件，駕車的40歲女性身亡。同在車上的43歲死者哥哥成功逃出，本身警方以為他只是未有阻止妹妹自殺，原來背後卻有更大陰謀。

事發當時哥哥的小型私家車泊在一旁，卻突然向前行駛，最後掉進海裡，坐在副駕駛座的哥哥死裡逃生，司機位的妹妹當場死亡。妹妹生前腦部有腫瘤，事發前其人壽保險亦由5,000萬韓圜（港幣約31.4萬元）提升至5億韓圜（港幣約313.6萬元），受益人更變為哥哥，相當可疑。

哥哥疑似事先令剎車掣故障 / 중앙일보

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哥哥堅持妹妹是因為駕駛技術不熟練，加上生無可戀才發生意外，起初被控協助他人自殺，直至警方重看閉路電視，發現哥哥當時向駕駛座傾側身體，之後在現場實驗時，也證明副駕駛座的人側身及伸手的話，的確可以觸碰到軚盤，而且剎車掣也離奇失靈，懷疑他謀殺親妹。

墮海失救而死的妹妹由救援人員救起

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另一CCTV片段更直擊哥哥預演犯案過程，他在前一天駕駛著同一架私家車來到事故現場，泊在墮海地點附近後下車坐上副駕駛座。即使不在司機位，他也成功令車子慢慢移動，警方最後以殺人嫌疑向哥哥申請拘捕令，案件仍在調查當中。

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