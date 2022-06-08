荃灣豬肉檔AK威威紅到日本　日媒：人類無可避免會被美麗事物吸引

「荃灣豬肉檔AK」威威（劉宋威）因相貌與MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）相似而忽然爆紅，虜獲一班粉絲，甚至在6月5日舉行粉絲見面會慶祝36歲生日。但除了獲得香港廣告商垂青，威威近日竟然更紅至日本？！



威威6月5日在荃新天地舉行生日會，有過百名粉絲提早到場守候（梁碧玲 攝）

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日本網媒Techinsight日前在《海外発！Breaking News》的欄目中報導，香港有一位『在豬肉檔工作的靚仔店長、即使有偶像級人氣也表示「會繼續現在的工作」』，向日本網民介紹「荃灣豬肉檔AK」威威爆紅過程。

日媒報導香港有一位『在豬肉檔工作的靚仔店長、即使有偶像級人氣也表示「會繼續現在的工作」』（Techinsight 網站截圖）

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文章起首講到「人類會被美麗事物吸引是無可避免」，講到香港一位35歲豬肉檔靚仔店長最近受到注目，甚至有不少客人是因爲想一睹他的美貌而光顧。講到他因爲與香港男團MIRROR成員Anson Kong（江熚生）相貌相似而受到關注。但其實他已經在「精肉業界」打滾10年磨練技術，在現在的豬肉檔任職店長已有7個月時間。

筆者亦提到威威其實在爆紅前已經與一班街坊關係良好，有街坊甚至會送上自家制料理，自爆紅後有更多粉絲會爲了與他拍照而光顧；相信客人是被他的「溫柔眼神」和貼心表現所俘虜！

沒想到威威竟然可以揚威海外，讓日本網民認識。早前日本Summer Sonic音樂祭公佈MIRROR在8月會首次登陸日本大舞台演出，誰知「荃灣豬肉檔AK」威威竟然比正版AK更早登上日本報導啊！

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