每到了星期一，社畜的大家就會希望快點到星期五。有日本情報節目最近講到大數據時，邀請了Yahoo的CDO（Chief Data Officer）到節目上分享網民最新關注的話題。當中講到網民一星期中的心境變化也會反映在搜尋關鍵字的數據中，原來每週的這一天都有很多人想轉工？！



（《情報７ｄａｙｓニュースキャスター》截圖）

當遇到不好意思問人的事情時，有不少人會選擇用互聯網找資料。日本節目《情報７ｄａｙｓニュースキャスター》日前訪問Yahoo的CDO（Chief Data Officer）谷口博基，分享大數據的用途。谷口提到進入6月後天氣轉熱，有不少人會搜尋與腳臭有關的關鍵字。表示這些數據可能可以成爲賣鞋公司的提示，例如因此開發可減少腳臭的鞋，而6月是良好開售時機。

星期一至日的熱門煩惱關鍵詞（《情報７ｄａｙｓニュースキャスター》截圖）

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除此之外，谷口講到Yahoo的數據證明，網民的心境在一星期中有多次變化；而這些變化也會被大數據捕捉到。谷口從大數據中抽出與「煩惱」有關的關鍵詞，誰知就發現每天的熱門關鍵字竟然很準確地反映出社畜們的心聲……

星期一：工作 唔想去

星期二：想轉工 轉工網

星期三：好燥 停唔到

星期四：疲勞 工作好攰

星期五：（煩惱搜尋數減少）

星期六：（煩惱搜尋數減少）

星期日：沒有動力

谷口表示過了星期日晚上6時半社畜就會開始意識到假期快要結束（《情報７ｄａｙｓニュースキャスター》截圖）

社畜們都是返工想放工，星期一想快點星期五的生物。沒想到連Yahoo的關鍵字也完美反映這個現象。最多人想轉工的時間是星期二，而星期五和六則可能因爲第二天都是假期令社畜們暫時鬆懈，與煩惱有關的關鍵字搜尋數也會下降。谷口表示星期日「沒有動力」關鍵字的搜尋數量特別過了晚上6時半就會明顯增加，相信大家就是這個時間開始體會到星期日要結束了，想起第二天要上班，因而絕望。

大家覺得這個一星期關鍵字列表能正確反映你的心境變化嗎？不妨留言分享一下吧！

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