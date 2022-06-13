唐山日前發生男子在燒烤店騷擾女客人不成，竟然暴力毆打對方，令女生嚴重受傷，下手極度兇殘。有指打人者是唐山當地黑社會，經常聚眾鬧事，而且有不少犯罪前科周身案底，更曾涉及非法拘禁，卻總能逍遙法外，令網民非常不滿，要求嚴懲。



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根據內地報導，當中9名涉案人員已全部歸案，事件因為搭訕不成，更把人拖出店外暴打的主犯，原來案底纍纍，其中陳X志涉及非法拘禁、交通肇事逃逸等案，另一人劉濤更犯下非法拘禁案後，竟然可以逍遙法外。事件令網民對當地的治安感到不安，更指當地警方不時會「吃案」，包庇罪犯。有網民表示，今次事件通過網絡流出，引起全國人民憤怒，令地方政府不得不正視問題。

更有網民指出，地方政府不時跟「地頭蟲」勾結，甚至一些地方強豪有如土皇帝，為所欲為，今次事件曝光可說是非常難得，更令人想起30年前，一名地方少女，因為受到當地礦場老闆欺侮及凌辱，最後孤立無援，走上自我毀滅的復仇之路，令人非常心酸。

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任雪 1971年出生於中國河南省洛陽，外貌非常標緻，引來了當地實權如同土皇帝的丁姓礦主覬覦。她家境貧困，礦主以介紹好工作為由，加上以任雪一家要脅，威逼任雪獻身。之後礦主因逃稅貪污被舉報，調查的官員看上了漂亮的任雪，任雪便被礦主用以賄賂官員。事後任雪的工作不單沒有任何改善，更被逼成為「接待員」，每天滿足不同人的慾望，過著暗無天日的生活。

事件更被改篇為細思極恐系列作品《小雪》。

👇👇👇按圖看《小雪》及詳細案情👇👇👇

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相信大家都知道任雪的結局，在1992年被槍決，當年她21歲。不少民眾都對二人非常同情，認為真正的禍首是礦主。在二人行刑當日，民眾都非常傷心。任雪更在行刑前要求拍下自己生前最後的照片。

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照片流傅到網上之後，任雪被稱為「最美的死刑犯」，不少年輕網民接觸到這轟動一時的案件，對比唐山打人案，都感到非常揪心：「小雪曾經也嚮往過美好吧，但是就這樣一步步崩潰，走上不歸路」。

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