【約砲/YouTuber/直播主/男扮女裝/易服】一名韓國YouTuber經常男扮女裝示人，更靠女性打扮及P圖引誘男性上門約砲，多次得逞的他，近日竟被一名來到才知道中伏的大叔毆打，更有1萬人在鏡頭前觀看打人直播。



Ka Gwang不時男扮女裝誘騙想召妓的直男

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26歲的南韓YouTuber兼直播主「Ka Gwang」（카광）擁有近25萬訂閱，平常出鏡時都有男扮女裝的習慣。他在IG上未有隱藏自己的男生身份，其實Ka Gwang身形較胖，外表也不秀氣，但靠戴假髮、化妝、P圖，以及較高亢的聲音，仍接連成功在交友App上約到想召妓的男人。

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Ka Gwang不是第一次欺騙網上結識的男性，他曾至少邀請5名受害人前來住所，不過但近日就玩出禍，一名40多歲的大叔前來性交易時驚揭Ka Gwang原來是男扮女裝，穿著短裙的他被大叔推到地上拳打腳踢，更拿著棍大大力「牛」落去，最後更被拖出去。由於當時Ka Gwang正在開直播，結果超過1萬名觀眾直擊整個事發經過，不過大部分冷血網民竟不是報警，而是留言「K K (笑聲簡稱」嘲笑他。

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被毒打的Ka Gwang隨即報警，不過來召妓的大叔早已逃走，警方仍在通緝其下落。送院治理後，包上繃帶的Ka Gwang現身拍片，指醫生說他左眼有失明的可能，他會暫停易服誘騙男性，又承諾之後不會再以玩命方式直播搏上位。

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