李昇基傳婚訊外母是大長今崔尚宮　曾涉非法炒股老公害死人要坐監

【李昇基/李多寅/結婚/甄美里】韓國知名男星李昇基與小6歲女星李多寅拍拖一年半，一認愛已有傳他們即將結婚，近日李昇基被指登記女友為其物業的董事，似乎好事近。不過很多人都不看好這段關係，李昇基更因此捱罵，原來李多寅的明星媽媽是在《大長今》飾演大奸角崔尚宮的甄美里，以至整個家族都在韓國臭名遠播！



Dispatch貼出多張李多寅與李昇基約會照片／Dispatch圖片

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李昇基有「國民兒子」、「國民弟弟」稱號，是很多韓國阿珠媽心中的女婿最佳人選，不過男神2021年卻被拍到帶女友李多寅見嫲嫲，關係非比尋常，出發找嫲嫲的照片被公開後，兩人終於認愛。

近日李昇基被發現將一間在2020年底購入、市值56億3500萬韓圜（港幣約3,525萬）的單幢住宅，登記為其一人公司的營業場所，該場所的內部董事更是李柱熙（李多寅本名），連出生年月日也一樣，兩人即被傳結婚。其實李多寅的家人「大有來頭」，演員媽媽、繼父和生父竟然都涉及過犯罪活動，令網民一面倒批鬥她。

李多寅經常在IG炫富，家人卻是靠騙錢暴富，引起網民不滿／IG@xx__dain

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【1】媽媽是《大長今》「崔尚宮」

李多寅媽媽是甄美里，只說名字未必大家聽過，其實她就是《大長今》飾演超級奸角「崔尚宮」的女演員。形象充滿貴氣的她的確是個有錢人，不過網民卻指她「戲內戲外」都是奸，靠事先收取內幕消息炒股致富，更曾經在2018年捲入非法操控股價爭議。雖然她以「不知情」為由成功脫罪，不過早已賺到盆滿缽滿，更令破產的受害人自殺身亡，敗盡公眾好感。

【2】繼父是經濟罪犯

繼父李洪憲在1998年與甄美里結婚，身為商人的他在2018年陷入造市詐騙風波，雖然妻子無罪釋放，但他被判入獄4年及罰款25億韓圜（港元1,600萬），更有傳聞指詐騙案的受害人因經濟壓力而走上絕路。

【3】生父涉詐騙、性侵等多罪

親生父親林榮奎和甄美里在1993年離婚，他本身都是一名演員，卻接二連三被爆詐騙、施暴、性侵、吃霸王餐等醜聞，多次出入警署。

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雖然家人的錯與李多寅沒有直接關係，不過網民認為她靠著爸媽騙人及害人得來的錢過得舒舒服服，更經常在IG炫富，幾乎每張相都看到名牌手袋及衣服出現。她更在IG留過言，透露自己的房間大到有客廳。

對於李昇基和李多寅多次被傳會結婚，網民表示：「李昇基的形象真的包裝得很好呢，以後能拿到很多錢一定很開心吧？」、「國民兒子李昇基的結局，竟然是經濟罪犯家族的女婿」、「大眾的好感度是用錢也買不到的」。

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