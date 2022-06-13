【消費券 / PayMe / BoC Pay / 八達通 / Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 申請】第二階段5,000元消費券將於8月7日發放，營辧商由4間增至6間，新增的支付工具包括PayMe和BoC Pay，除了想轉會的市民需要再上網登記，另外新增兩類合資格人士，其中一類若附合一個條件，更即額外拎多$5000，換言之可以一次過拎到一萬蚊消費券！



政府於6月13日公布派發第二期電子消費券詳情，8月7日會派發。(余俊亮攝)

今次想轉會或新增合資格領取消費券的市民，可以在６月２３日至７月２３日期間進行網上登記。基本上所有在6月13日前已滿18歲的香港永久居民都合乎拎取第二期消費券的資格，而「暫時未係」但有可能成為香港永久性居民的人士，例如來港專才、專業人士、企業家、來港升學人士等，都可獲發半額即$2,500消費券。

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有人只能拎到$2,500，但也有人可以拎到一萬蚊消費券！假如近日才年滿18歲，而上一期未符合資格領取第一期消費券，今次新登記時可一次過領取一萬元消費券。

假如市民不想「轉會」，財政司司長陳茂波指無需再進行登記，不過今次會收緊「合資格居港時期」的定義，只要2021年6月18日至2022年6月12日期間，沒有特別原因如海外求學、公司派駐外地等合理解釋而長期不在港，即全部視為不符合資格。

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