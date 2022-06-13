【安心出行/疫苗通行證/醫院】政府疫苗通行證政府又有更新！即日起疫苗通行證適用範圍，擴展至13類提供非緊急或非急切醫療服務的指定醫療處所。病人及同行者，如果要進入醫院，亦有不同要求！



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政府在官方專頁「添馬台」貼出最新指引，由13日開始，「疫苗通行證」安排適用於以下主要以預約方式提供非緊急或非急切醫療服務的指定醫療處所：

（一）醫管局專科門診診所；

（二）學生健康服務中心及健康評估中心；

（三）婦女健康中心；

（四）口腔健康教育事務科資源中心；

（五）旅遊健康中心；

（六）紅絲帶中心；

（七）健康促進處地區中心；

（八）美沙酮診所；

（九）公務員診所；

（十）政府牙科診所及牙齒矯正科診所；

（十一）公務員綜合健康中心；

（十二）地區康健中心；及

（十三）地區康健站。



如果使用服務的人士不符合要求，可以提供到訪前48小時內採樣進行的核酸檢測陰性結果證明，以取代「疫苗通行證」。不過要注意，同人者或照顧者，如果要一同進入醫療處所，必需要持有效「疫苗通行證」，不可以用檢測陰性結果證明取代。不過領取快速抗原測試套裝、接受新冠病毒病檢測，或接種新冠疫苗等與預防及控制新冠病毒病相關的服務，可獲豁免。

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政府亦表示，安排並不適用於提供緊急或急切服務及診治偶發疾病的醫療處所，包括服務使用者及訪客進入時都無須使用「疫苗通行證」。包括：

急症室

醫管局普通科門診診所

醫管局轄下中醫診所暨教研中心

衞生署母嬰健康院

長者健康中心

學童牙科診所

遺傳輔導診所

遺傳篩選診所

胸肺科診所及X光中心

社會衞生科診所

愛滋病輔導及測試服務

綜合治療中心

兒童體能智力測驗中心。



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