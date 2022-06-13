【留學/加拿大/移民】有香港留學生近日在網上討論區發長文，指自己到加拿大讀書已經七年，不過覺得沒有發揮空間，而且一直未能適應環境、生活苦悶，直言覺得長此下去自己40歲，都不會有甚麼成就，希望可以得到其他網民的意見。



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樓主在香港討論區發文，指自己現時在加拿大大學最後一年，半年前因疫情回港，留在香港時，開始考慮畢業之後，要繼續在加拿大，還是回流香港發展。他表示，知道加拿大有救生艇等計畫，當學生畢業之後，就可以直接申請居留，以政治環境來看，留在加拿大會比較好。不過在生活層面，他卻表示難以適應。

樓主說，加拿大的生活枯燥，一年三季都冰天雪地，令心情非常壓抑，因為「呢度無乜嘢做」。而且在加拿大沒有家人、朋友，在香港的家人日漸老去，亦令他感到焦慮「偶然只可以夜晚靠酒精同大麻麻醉自己，第二朝早瞓醒，即刻翻返日常頹廢嘅狀態。」他認為香港的環境，某程度上可以讓他重新找回自己。

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另一方面，他直言在加拿大儲錢十分難，因為稅率關係，「自己打拼返嚟嘅錢到頭來有3-4成比人抽咗」，加上樓價高，令生活百上加斤，他亦不介意辛苦工作，「但係我好想自己辛辛苦苦搵返嚟嘅錢，係真係自己袋落袋。」樓主直言，「20歲頭仲有好多嘢想趁後生做，喺加拿大嘅日子，我覺得我去到40歲都唔會覺得自己有啲咩成就。」直言自己不是討厭加拿大，只是對人生有點迷茫。

網民表示，看樓主文字其實已經感受到他是希望回香港的，直言「適應唔到加拿大咪返香港先，如果入咗加拿大藉但生活得唔開心又何苦？」亦有人認為樓主只差幾年就取得加藉，可以先取個保險，將來有更多選擇才慢慢考慮。

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