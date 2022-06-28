日前MIRROR成員姜濤在Instagram上傳長文分享自己即使想滿足粉絲也實在沒辦法跟所有人合照、簽名，覺得有心無力，呼籲粉絲們要理智、與他保持適當距離。其實外地娛樂圈對明星跟粉絲互動都有嚴格限制，像日本最近就有偶像爆料，自己被逼簽署地獄合約，如果不與粉絲們保持距離竟要付上巨額賠償？！



16歲少女偶像小咲のの（週刊文春）

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日媒《週刊文春》最近訪問一位16歲的少女偶像小咲のの，她隸屬日本全國都有支部的偶像公司FreeK-Laboratory。15歲的她在2021年4月因爲是公司旗下組合ネコプラ（Nekopura）的粉絲，便決定參加試鏡。後來合格便在5月5日以組合#PANnana出道。她表示自己當時因爲合格而太開心，又對藝能界無知，便以爲嚴格的禁止事項是理所當然；由社長小口馨手中接過契約時並沒有任何懷疑，直接就簽了名。

小咲のの簽署的契約書（週刊文春）

地獄契約的内容寫到偶像的契約滿一年會自動更新，若要解除契約必須在期限前3個月申報。而旗下藝人的社交平台和私生活由事務所嚴格管理，如果有聯絡不上、遲到、説謊等情況就會減少出演費，並為公司的損失作出賠償。除此以外與粉絲、男模特、一般男性交往都是禁止的；成爲偶像前的私人照片被泄的話，偶像本人、流出照片的人和有關人士都會成爲處罰、賠償對象。小口社長亦特別强調要與粉絲保持距離，偶像私底下與粉絲聯絡、包括社交平台的私訊都是禁止的，若有違反就需要付高達200萬円（大約港幣11.6萬）賠償。

小咲のの表示自己進入團體後行程極多，每次上跳舞課後都是尾班車回家，令她休息不足。有一次她從樓梯掉下扭到腳，但因爲有演出和課堂而不能休息，2021年6月左腳便因疲勞骨折。但當時公司就表示即使如此仍要出場，結果她在骨折情況下還是出席活動7次。

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有事務所的内幕人士表示粉絲在活動中與偶像拍照大概需2000円（大約港幣116元），一個偶像一次公演可能就賺到20萬円（大約港幣1.1萬）。小咲當時是組合最人氣的成員，隨時一個月賺到300萬円（大約港幣17.4萬）。當中3份2收入都歸公司，估計事務所會覺得讓她休息就會賺少了錢，因此逼受傷的她如常參與。

其實2021年3月小咲のの的爸爸因白血病過身，再加上成爲偶像後工作太辛苦，她在7月失蹤了，到了10月才被找回。當時精神狀態非常差，需要入院一個月。但FreeK-Laboratory的社長卻表示若她要解約就必須要賠償，讓小咲轉籍加入Nekopura繼續活動。之後小咲被逼一個月背30首歌的舞步，威脅她若做不到就會減少薪金。發40度高燒時也一樣要她上台。甚至小咲想出席爸爸死忌日時也被要求即日來回東京、京都，社長更表示「不能與過世家人見面是家常便飯」。

小咲被逼拍攝道歉影片（週刊文春）

承受不住身體上和心理上的壓力，小咲開始逃亡生活到朋友家中暫住，一星期後就被公司官方宣佈她退團。當她以爲終於自由時，卻又被社長找上，要求她簽署合約、賠償110萬8250円（大約港幣6.4萬），並拍攝影片向公司和Nekopura的成員們道歉。據内幕人士説法，這除了是要懲罰小咲以外，相信也是威脅、警告其他成員。

走投無路的小咲唯有向律師尋求幫助，結果發現各種合約和聲明書的條文都明顯犯法。還好小咲的負責律師表示，因她還未成年，簽署的文件很大可能會被當無效，最後無需付賠償金。

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