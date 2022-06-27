新垣結衣成名作《父女七日變》15年後被翻拍　由19歲激靚女星擔正

經典日劇《父女七日變》於2007年播出，由新垣結衣和館廣主演，搞笑中又帶有感動的內容讓許多觀眾看得投入，沒想到時隔15年這部劇將翻拍最新版本，主演陣容也已經全數曝光。



【圖輯】點圖放大重溫新垣結衣成名作《父女七日變》劇照👇👇👇

+ 5

綜合日媒報導，《父女七日變》確定翻拍，由19歲新演員飯沼愛飾演女兒川原小梅，近來人氣火紅的「浪花男子」成員長尾謙杜飾演喜歡小梅的學長大杉健太，爸爸川原恭一郎則由曾演出《大叔的愛》的真島秀和演出，本劇將於7月26日開播。

【圖輯】點圖放大看更多19歲新演員飯沼愛靚相👇👇👇

+ 15

事實上，《父女七日變》主要講述女兒小梅和爸爸恭一郎在一場事故後，發現彼此竟然靈魂交換了，不得已只能假扮對方到職場和學校，完全不熟悉彼此生活型態的他們鬧出了許多笑話，尤其小梅擔心著不能以真正的自己和學長交往，爸爸卻對此樂在其中，2007年由新垣結衣和館廣演出後獲得超高人氣。

【同場加映】石原里美變大媽、結衣四眼殘樣炒車 10位日本女神便服look全公開（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】