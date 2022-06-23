【日本/開關/疫情/旅行團/北海道】疫情下香港人已經有兩年多時間沒去過日本。昨日（22日）疫情後首個赴日旅行團終於出發前往日本，在香港機場更有日本國家旅遊局和航空公司的代表送機。旅行團到埗後，有不少機場職員和日本媒體在場守候、訪問一班團友。但日本網民似乎並不是那麽歡迎這班香港旅客......



（YouTube：@ANNnewsCH 截圖）

日本開關後允許外國旅行團入境，並將國家按風險分成藍色、黃色和紅色3組；而香港屬於藍色，到埗後無需隔離、未打齊3針亦無需檢疫。第一團旅客昨日離開香港時，在出發前有日本國家旅遊局和航空公司的代表送行，更收到領事館頒發的證書作留念。他們將會到訪東京淺草和北海道小樽、富良野等地。

成田機場有大量拿著旗仔和橫額的機場職員迎接（YouTube：@ANNnewsCH 截圖）

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旅行團到達成田機場後立刻受到大量拿著旗仔和橫額的機場職員迎接，亦有10多間傳媒機構在場守候訪問團友。有到日本旅行40次以上的23歲女團友用日文回答傳媒訪問時表示自己很喜歡日本的文化和偶像；疫情前每年都會到日本4至5次，基本日本的所有部份她都喜歡。所以開關後便立刻到日本旅行，亦透露自己帶了30萬円（大約港幣17383元）消費。

女團友用日文回答傳媒訪問表示自己很喜歡日本的文化和偶像（YouTube：@ANNnewsCH 截圖）

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對比起機場職員的熱烈歡迎，日本市民對香港旅客訪日的意見似乎並非全部正面。有部分網民認爲這次旅行團聲稱是香港旅客，但可能事實上根本是内地旅客。覺得這個觀光團會在日本散播不知名的病毒，「中國人會老老實實跟防疫規則咩？一定會無視囉！」，更指出如果任何一位團友被發現染疫都不應治療，直接全團强制遣返。亦有網民表示聽到有香港來的旅行團，就認爲他們一定是為移民作準備。

不過在另一方面，有不少網民歡迎香港旅客到訪。當中更有日本大學的教授發文支持，希望在日元價位低的情況下團友們可以更加感受到日本旅遊物超所值，恢復日本觀光經濟。除此之外，有不少網民也將目光放在受訪地23歲女團友身上，感激她即使需參加「北韓式監視」團也願意到日本旅行。但因爲她的日文發音太完美，有網民不敢相信她是香港人。甚至認爲她是日本電視台請來的「媒」。

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