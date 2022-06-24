早前講述數個人妻外遇故事的劇集《金魚妻》在Netflix大受歡迎。在日本不倫風氣相當流行，最近有網媒更訪問到一個「不倫互助會」的成員；揭發這個人妻組織互相合作隱瞞婚外情的高超手法......



日媒マネー現代最近分享一篇報導，講到在日本北關東地區某處隱藏了一個「不倫互助會」。是一班人妻爲了安心外遇、會員之間互相幫助而建立的組織。成員主要是20多至40多歲主婦，大約在5年前由幾位「媽媽友」成立。她們組隊掩護姐妹外遇，最高峰時組織有30人。但因爲疫情有部份不倫情侶分手，現在人數減少了。

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預先製造不在場證據

「不倫互助會」的主要「職責」是互相幫成員掩飾外遇。互助會成員之一32歲的加奈小姐表示在與不倫對象約會前她會先與另一位會員製造假不在場證據。她會向丈夫說自己與A小姐出外，而當日與不倫對象在一起期間就會將事前與A小姐準備好的合照發給丈夫。在日常生活中也會作準備，向丈夫講與A小姐如何認識，她是一個怎樣的人，令丈夫覺得兩人很親密，減低他的疑心。而A小姐亦會注意在加奈小姐不倫約會時留在家中，避免與加奈小姐的家人偶遇。

互學手藝完美複製老婆的味道

即使遇到緊急情況，不倫互助會的成員也會出手相助。37歲成員亞由美講到自己曾經與不倫對象到縣外約會，不知不覺留久了一點；她沒有足夠時間在丈夫回來前做好晚飯。即使買現成的食物也容易被丈夫發現味道不同了而懷疑，於是便聯絡成員幫忙煮飯。原來為免突發情況發生時被懷疑，成員們會事先互相家庭料理的煮法，完美複製料理。例如煮咖喱時會用哪一種咖喱磚，下甚麽材料、有沒有蘿蔔等。由約會回來時從成員家中接走咖喱，再在家中加熱等丈夫回來就可以了。味道一樣也就自然不會被丈夫懷疑。

一條龍服務

爲了減少麻煩、不滿，不倫互助會的金錢交易算得非常透明。成員有時候會互相負責接送，這時候的汽油費會在之後計算好，突然幫忙做晚飯時的開支也會後付。除此之外，成員之間也會互相借衣服。想打扮漂亮與對象約會時，人妻考慮到家計很難買新衣服。如果突然衣服多了也容易被家人懷疑。穿平時的衣服又容易被人認出來，於是便想出了穿成員衣服的方法。

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另外，從不倫約會回來後她們通常都會先到某成員的家。如果出發時穿得太漂亮、妝化得太濃，容易引起近鄰的注意。所以她們會化較淡的妝出門，再到同伴的家變身。回來時也會幫忙聞聞有沒有黏上對象的味道，並確認身上看不到的地方有沒有吻痕；有就拜托對方用遮瑕液遮蓋，消滅不倫證據。

不倫互助會的存在是「必要的惡」

爲什麽她們不惜做到這樣也要不倫呢？由美子表示成員都是20多至40多歲主婦，不少人還有想享受人生、不想定下來的想法。提到因爲男人都很自我，我行我素，互助會的成員都會笑說丈夫是最麻煩的小孩。結婚之後即使沒有後悔也會有「結婚不應該是這樣」的感覺。但她們也不能抛下所有逃走，唯有嘗試在生活中找到滋潤和治愈。這對某些人來説可能是工作或興趣，而她們的選擇就是不倫。

「不倫互助會」的成員們一致認爲互助會的存在是「必要的惡」。不倫暴露會給家人添麻煩和負擔，不倫互助會就是爲了事情不會暴露而存在。正正因爲會内全部主婦都正在不倫，更理解互相的想法，所以更是全力協助；是令人感激的存在，關係亦非常密切。但當沒有不倫時會被自動退會，有不少成員都試過與對象分手後再次不倫才返回互助會。組織性這麽厲害，相信她們的丈夫很難找到證據呢……

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