日本搞過山車Speed Dating　單身狗2分鐘心跳變心動　成功率達8成

日本内閣府早前就改善「少子化」進行討論時，講到男性們越來越草食化，因此要教育新一代年輕人如何表白、壁咚，引起網民的熱烈討論。最近有交友app就想到一個創新方法讓日本單身男女互相認識，竟然叫他們在過山車上speed dating？！



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晨間節目《スッキリ》日前介紹了日本交友app「Omiai」由6月25至26日期間在東京讀賣樂園舉行的一個獨特speed dating活動。爲了增加男女互相認識的機會，竟然安排他們在過山車上閃電約會。

參加活動的人士必須單身並是18至39歲。在登上過山車前，參加者會收到一張配對劵。若在乘搭後對雙方有好感，就可以向工作人員交出這張配對劵作爲成功配對的證據。男女亦會分開排隊，直到乘搭過山車時才會知道自己的對象。

但過山車乘搭時間這麽短又這麽刺激，他們有時間傾談嗎？根據節目所説，過山車全長5分鐘，上車至首次加速有1分50秒的時間，之後亦有20秒會短暫減速。也就是參加者有兩次與對方交談的機會！

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《スッキリ》節目組跟拍一個24歲的男參加者，他表示自己已經5年沒有女朋友，所以才決定參加這次有趣的活動。節目片段中看到他只有在第一次交談機會與女方溝通，之後便專注於享受玩過山車。事後他與女方竟然配對成功，更一起去café繼續互相了解。

交流時間這麽短，到底爲甚麽能成功呢？節目訪問了這次活動的負責人之一河内洋行，他表示20多歲的年輕人越趨草食化，爲了降低他們與人約會的難度才會舉行這次活動。河内講到過山車能製造心跳的感覺，引起吊橋效果，令男女的大腦誤會這是對對方的心動，從而成功配對。

心理學家一言英文凖教授受訪時表示他認爲這個方法有一定可行性，但若在參加者的認知中心動感覺是來自過山車，那吊橋效應自然就不能成立。事實上，持續兩日的活動中亦不是所有人都成功配對，但27對中依然有21對是成功配對，成功率高達8成。

這種新奇的speed dating的確挺有趣，即使不成功也沒有任何損失；當是去玩過山車自我安慰就可以啦！

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