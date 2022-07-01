周子瑜去婚禮「低調穿搭」不搶新娘風頭 網民：值得其他女星借鏡
撰文：聯合新聞網
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韓國女團TWICE中來自台灣的成員周子瑜上月14日滿23歲了，回顧當年出道時還沒成年，如今已是亭亭玉立的女人，她的成長與蛻變粉絲有目共睹。近日她出席婚禮並分享美照，「有禮貌穿搭」獲得許多網友好評。
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子瑜最近在個人IG上曝光一組照片，照片中的她穿著穿一套LV灰藍色無袖洋裝，搭配上新髮色，看起來相當優雅。據悉，子瑜當天是要參加JYP一位工作人員的婚禮，而她低調又不失優雅的裝扮，凸顯高貴典雅氣質又不會搶走新娘風采，堪稱是婚宴「有禮貌穿搭」的模範打扮。
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