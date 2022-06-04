雞排妹鄭家純曬11年前「肉感少女照」 睇落天真無邪好pure好true
撰文：TVBS新聞網
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台灣藝人「雞排妹」鄭家純憑著敢說敢言的直率個性和火辣身材，吸引一票粉絲追蹤，近來更斜槓情趣用品副業，是不少人心目中的女神代表。昨日適逢端午節，她也貼出11年前的舊照，大方坦承當時比現在胖了7公斤，更應景笑說「肉粽不要吃太多」，掀起不少網友討論。
鄭家純昨日在社交平台發文表示：「昨天有人在留言區貼右邊這張，以為可以讓我不高興」，沒想到她卻反倒大方曬出對比照，寫下：「哇，11年前比現在胖7公斤的我欸！拿上週跟朋友出遊的無修圖照片，拼在一起」，還不忘自虧：「肉粽不要吃太多。」
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只見畫面中她當時頂著妹妹頭瀏海，臉上還有明顯的嬰兒肥，肉感的稚嫩模樣和現在的性感風格相差不少，不過照片曝光後，網友仍猛誇：「11年前也好可愛喔」、「很美阿，怎麼了嗎」、「比較喜歡右邊的正常嗎」，也有人對她零修圖的照片驚豔，「超美的！！不是那種修圖修到跟採訪影片完全不一樣的照片」、「兩個家純都一樣美」。
此外鄭家純也在留言中表示：「端午節快樂！今天是淨化身心靈的好時機，多做點讓心情愉快的事情」，巧妙回應酸民，心情絲毫不受影響，高EQ回應也引來一票粉絲讚賞。
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