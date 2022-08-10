(G)I-DLE女偶像揭韓娛圈造星黑暗一面　凌晨3點起身開始「工作」

Kpop不僅影響了韓國，也對全球的流行文化帶來很大的變化。看著韓國俊男美女們，畫著精緻的妝容，穿著各大名牌贊助的服裝在絢麗燈光照耀的舞台上跳著整齊劃一的舞蹈展現魅力，不但賞心悅目，也讓不少年輕孩子們萌生明星夢，不過我們雖然看到偶像們光鮮亮麗的一面，卻不知道他們在背後的努力。



人氣實力女團(G)I-DLE的中國籍團員宋雨琦日前在接受韓國《ELLE》雜誌的採訪時，就公開了(G)I-DLE回歸時的工作行程，聽完讓人不得不佩服偶像們的抗壓能力啊~

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在回歸時行程會特別多特別忙，以(G)I-DLE為例的話，團員們在回歸日時淩晨1點就要到美容室化妝，因為成員5人，全員化好妝一般需要3小時左右，接著4點就開始出發到電視台，而在車上移動期間，她們就會抓緊時間睡覺。接著5a.m.~6a.m.開始錄製打歌舞台，一般加上綵排等需要2個小時。由於是回歸第一天，他們可能還需要錄製別的內容，因此錄完打歌舞台後就會換衣服接著去錄一些其他的內容，之後團員們就有大概2個小時的休息時間。短暫休息之後，團員們在10a.m.又得開始去錄製VCR，非常忙碌。

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到了下午時間，雨琦又得參加直播、以及採訪等的活動，一般會到7p.m.~8p.m.結束。不過這還沒有結束，接著(G)I-DLE還要參加粉絲簽名會，直到9p.m.~10p.m.才會結束當天的行程。雨琦也坦承，回家洗漱後，自己還會檢查自己當天的表現，檢討看可以怎麼加強進步，因此差不多11p.m.才會入睡，接著又是2a.m.~3a.m.起床開始跑活動。

這麼緊湊的行程光是想像就讓人受不了，但雨琦卻表現得十分積極和正面，也沒有給人一種她在賣慘的感覺，網友們紛紛在影片底下稱讚她真的很努力。

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