BTS J-hope單飛出碟　粉絲賣廣告應援打錯字　誤讓他當「強姦犯」

韓國人氣男團BTS（防彈少年團）在全球各地都擁有超多粉絲，上個月無預警宣布將暫停團體活動、單飛不解散，讓不少人都很難過，好在最近其中一名團員J-hope（鄭號錫）首度推出個人solo專輯，也讓粉絲們開心支持應援。日前J-hope的大陸粉絲團特地集資，於首爾江南區設置電子廣告看板宣傳，沒想到英文字卻打錯了，「RAPPER」變成「RAPER」，意外讓J-hope變成強姦犯，廣告一出立刻引起韓國當地媒體報道，粉絲團也緊急通知廠商下架，並發出道歉聲明。



J-hope的中國大陸粉絲團日前集資，於韓國首爾江南區租下巨幅電子廣告看板，輪番播放他的新專輯內容和照片，而J-hope的歌曲以饒舌為主，因此粉絲也特地在廣告上註明饒舌歌手。沒想到7月15日當天，廣告一刊登，韓國當地民眾就發現，上頭刊登的英文字怎麼怪怪的。

BTS成員J.Hope意外變成了「強姦犯」：（按圖了解）

從廣告上可以看到，粉絲們選了一張J-hope拿着咪高峰帥氣唱歌的照片，眼睛上打了五個大字「RAPER」，而這剛好是強姦犯的意思，和原先要打的饒舌歌手「RAPPER」少了一個P，意外鬧了笑話，也引起韓國媒體報道，認為是在中傷J-hope形象。

據大陸粉絲團表示，當天得知消息後，馬上通知廠商協助更改，不過因為當時對方已經下班，因此沒能及時處理，直到7月16日才緊急下架。對此粉絲團也公開道歉，說是因為時間緊迫、廠商催促，沒來得及校對文字，才會有這疏漏導致錯誤發生。

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