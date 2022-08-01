BLACKPINK新歌MV抄aespa？對比圖似複製貼上　網民：KDA先係始祖!

等了1年10個月，韓國女團BLACKPINK有新歌啦！BLACKPINK與手機遊戲《PUBG Mobile》合作，推出特別單曲《Ready For Love》及辦了虛擬演唱會《THE VIRTUAL》，讓粉絲們開心不已~ 但卻爆出了抄襲爭議？



【圖輯】BLACKPINK、aespa到底邊個先係抄襲？（點圖放大看對比圖👇👇👇）

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相信是為了配合手遊的風格，《Ready For Love》的MV是以虛擬動畫的方式呈現，而這樣的風格讓不少人們聯想起SM娛樂公司旗下的「AI風格女團」aespa。有網民在韓國論壇《Nate Pann》發文質疑BLACKPINK抄襲aespa，並貼出了好幾張對比圖，稱兩者實在太相似了。

此帖文迅速引起網民熱議：「這不是同一個團體嗎？」、「說真的，真的很像」、「BLACKPINK有需要抄襲aespa嗎」、「這樣的造型很普遍啊」、「其實是aespa先抄的」等等，形成兩派的看法。

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有另一位網民再發文貼出多個截圖，打臉「BLACKPINK抄襲」的說法。他指BLACKPINK早在2020年就已經和《PUBG Mobile》合作並推出虛擬形象，並稱aespa的AI人物造型也和Lisa之前的造型十分相似。

對此，有網民表示，著名電玩《英雄聯盟》（LoL）的虛擬女團KDA才是真正的始祖，也有網民認為，虛擬風格並非屬於某個團體的專利，沒必要為了拉仇恨而提出這樣的比較言論。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】