幾乎100%撞臉Lisa@BLACKPINK靚出禍　台女星被指盜用身份IG突消失

台灣女星張琳因為在小S（徐熙娣）主持的新節目《小姐不熙娣》表現出色人氣開始攀升，女團「Sun Lady」出身的她其實剛出道時演藝之路並不順遂，直到近年開始有自己的事業，，在教學自媒體課程也成績斐然，再加上外型酷似南韓人氣女團BLACKPINK成員Lisa而再度翻紅，還被網友封為「台版Lisa」。



張琳坦言，可以成為《小姐不熙娣》的固定班底實在榮幸，而且在錄影時大家都很歡樂，就像是閨蜜聊天一樣，更大讚小S姐仿佛擁有魔力，讓她每次錄影時就像吃了誠實豆沙包一樣尺度大開：「錄完節目以後S姐偶爾也會跟班底一起喝酒聊天，就真的像是姐妹聚會一樣，S姐完全放鬆真的不是客套，跟我們喝到底度過紓壓的一晚！」

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談及「台版Lisa」的稱號，張琳充滿感恩直言：「其實我自己非常喜歡Lisa，也期許自己和她一樣，不管遇到多少困難和惡語都永不放棄，之前因為照片太像Lisa被粉絲檢舉，整個IG帳號被鎖住消失，說我盜用他人身份，後來把自己的身分證照片發給官方證明，一個禮拜才把帳號還給我，那一個禮拜實在是太緊張了，從來沒想過會發生這樣的事，好險把帳號拿回來了！」

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