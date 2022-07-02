Lisa@Blackpink性感跳鋼管舞影片外流　驚人舞技惹網民暴動：好勁

BLACKPINK Lisa以洋娃娃般的外貌身材及超強實力深受大家喜愛。作為著名大牌CELINE的全球代言人，Lisa近日飛往巴黎參加該品牌的時尚大秀，而在活動的after party上，Lisa隨性地跳起了鋼管舞，影片瘋傳引起全網暴動！



從影片中可見，Lisa穿著清涼的深V露背短裙，盡顯大長腿好身材。她先是在鋼管上轉了一圈，接著再嘗試一次，在鋼管上轉了幾圈，伸出單只手臂優雅下旋，現場有不少人為Lisa歡呼，氣氛超熱絡！跳鋼管舞的Lisa真得又美又辣又可愛，不愧是BLACKPINK的主舞啊~

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其實，這已經不是Lisa第一次跳鋼管舞了！她在《LALISA》的MV就曾跳過鋼管舞。當時Lisa有找老師特別學習，Lisa學得很快也跳得非常好看，舞蹈功底實在扎實！

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除了擁有超強實力，Lisa的個性人品也圈粉無數！她日前被爆花費5億3000萬港幣包下私人飛機，載一同出席CELINE大秀的BTS V和樸寶劍飛往法國。雖然Lisa本人沒有證實此事，但一名商務機工程師在IG上親自認證此事。漂亮又善良的「辣Lisa」誰不愛呢？

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