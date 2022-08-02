天文台：酷熱天氣打破11項紀錄　今年7月成「歷年最強」！

來到8月，正好為過去的7月份作一個總結，而答案就只有一個字「熱」！在較早前，香港天文台截至7月27日便錄得22個「熱夜」（全日最低氣溫28.0℃或以上）的紀錄，該紀錄成為了1884年有記錄以來單月最多。不過除此之外，今年的7月份亦都創下了11個史無前例的新紀錄，成為了有史以來「最強7月」！



2022年的7月成為了香港有史以來最熱的月份。（羅君豪攝）

今日（1日），香港天文台剛剛在社交平台章貼發文，指受較正常強的「副熱帶高壓脊」持續覆蓋華南地區影響，直令2022年的7月成為了香港有史以來最熱的月份，並刷新了一共11項紀錄：

🔥月平均氣溫30.3℃，破2020年紀錄

🔥月平均最高氣溫33.3℃，平2020年紀錄

🔥月平均最低氣溫28.4℃，破2020年紀錄

🔥共21日酷熱，單月最多

🔥共10日錄得35℃或以上，單月已打破年度紀錄

🔥共16日錄得34℃或以上，單月最多

🔥共25個熱夜，單月最多

🔥最長連續熱夜，共21日

🔥7月24日最高氣溫36.1℃，歷來7月最高

🔥7月25日最低氣溫29.9℃，歷來7月最高

🔥7月24及25日平均氣溫皆達32.0℃，歷來7月最高

香港天文台網截圖

香港天文台網截圖

其實倒數近年，香港的酷熱天氣日數確實不斷上升，由2020年發出了47天的酷熱天氣警告（當時歷史新高），在翌年再破紀錄，2021年達54天的酷熱天氣警告。而在今年截至7月28日，2022年的酷熱天氣日數已達27天，單單7月已經達至21日，成為了歷年來單月最多。

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而除了香港，全球多個地區亦面對每年遞升的高溫，兩星期前的英國及歐洲多個國家同樣受熱浪侵襲。英國於7月的18日以及19日更一度錄得逾40°C的高溫天氣，國內多個地區更發出歷史上首個紅色極度高溫警告。亦因為地表溫度過高，更令到當地的火車軌、機場停機坪等交通基建被熱融，令當地的交通大受影響。

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