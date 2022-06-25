【酷熱天氣警告／紫外線指數極高／夏天】本港近日天氣酷熱，市區溫度達33度，石崗、上水及打鼓嶺更或高見35度，料酷熱天氣警告將繼續生效。除此之外，伴隨著陽光而來的紫外線指數亦創新高，相信對於不少的女士來說，絕對是惡夢！紫外線不但會令人曬黑，更會引致皮膚鬆弛、老化、甚至曬出癌症！因此，為了未雨綢繆大家都應做足防曬工作，其中最重要的步驟必定是搽防曬。可是，市面上防曬產品眾多，到底哪一款才真正有效隔絕紫外線的傷害？



市面一般的防曬產品上都會印有「PA」和「SPF」兩種指標，當中很多人都會選購那些標榜自己有「PA+++」或「SPF50+」等的防曬霜，但其實你又知不知道它們到底防了甚麼代表了甚麼呢？

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其實紫外線共有兩種，分別是「UVA」和「UVB」，UVA會引起皮膚曬傷、鬆弛、皺紋和老化等現象；而UVB則會影響因曬傷而引起的泛紅、色斑、雀斑和皮膚癌。而以上所提及的PA是顯示產品能防止UVA的強度多少，「+」越多，強度越強；而SPF則顯示能防止UVB的強度多少，數字越高，強度越強。以下為日常生活中，不同場景所推薦使用的防曬產品強度：

日常購物或到戶外晾衫：（PA+～++ ＆ SPF10～20）

在戶外做休閒運動：PA++～+++ ＆ SPF10～30）

烈日下於戶外進行活動，或浸海水浴等：（PA++～+ + ++ ＆ SPF30-50, 50+)

不過，需要注意的是雖然防曬產品防水，但它不能防汗水。如果防曬霜被汗水沖走就會喪失防曬的效用，因此大汗的情況下請每隔2至3小時便重新搽一次。

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日本有網站更在2022年4月至5月間，調查了全國藥妝店的防曬產品銷售情況，嚴選了當中的人氣TOP10，它們的價格都十分親民，平均＄100內有找，最貴也不超過＄120！而且大部分防曬霜本港均有銷售，其中最受歡迎的人氣No.1更包含了防曬和調和肌膚色調的功能。

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另外，紫外線除了對皮膚致命外，對眼睛的傷害也是不可忽視的！皮膚方面輕則出現皺紋、色斑等，嚴重者可引致良性/惡性腫瘤。而紫外線則會令眼晴出現紫外線角膜炎（症狀：紅眼、異物感、流淚等），和白內障（症狀：眼球晶體渾濁、視野變得渾濁或惡化等）等眼部疾病！因此，預防紫外線並不是女士的專利，因為患病並不分年齡和性別，各位男士出外都應該搽上適合的防曬產品，為自己的健康未雨綢繆！

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