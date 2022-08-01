Back To School優惠｜Samsung推學生價　手提電腦激減逾2千送配件

【Back To School/開學優惠/Samsung/三星】繼Apple推出開學優惠之後，Samsung亦推出學生和教職員尊享折扣。只要透過教育商店購買最新Galaxy產品就能節省高達2,000元，更可獲贈SmartTag及藍牙耳機等生活產品！



👉減肥｜定時進食最易肥！日本專家揭8個減肥謬誤：運動前拉筋超錯

Samsung由即日起至9月30日推行開學有「禮」！教育優惠，提供包括平板電腦、個人電腦、智能顯示器及其他Galaxy產品的折扣。合資格學生和教職員使用香港認可學校以.edu.hk結尾的電郵地址註冊Samsung教育商店及Samsung賬戶便可選購。

當中8月1日至9日期間預訂Galaxy S22型號Bora紫色手機可即享86折（$5,416），兼送Samsung Care+兩年服務、Spotify Premium 3個月試用優惠，更送合共價值$1,204的無線閃充充電板、Galaxy SmartTag及ITFIT無線眼部按摩機。而即日起至31日購買Galaxy Tab S8系列則可享88折，並附送價值高達$1,999的書本式鍵盤保護套。

👉MIRROR演唱會｜前幕後人員揭這個人最大責任 飛船都差啲出事？

除此以外，有6款手提電腦均有折扣。其中Galaxy Book Pro 360 (15.6”/i7/16GB/1TB)有83折，由原價$14,280激減$2,480至$11,800，再送防水電腦保護套。而Galaxy Book2 Pro 360 5G(13.3"/i7/16GB/512GB)減$2247至$12733，更附送多樣gadget；防水電腦保護套、5合1 Type C轉接頭、藍牙滑鼠及ITFIT多功能後背包，總值$1,672！

👇👇👇即睇Samsung激筍教育優惠👇👇👇

+ 1

同場加映：Apple開學優惠2022｜Macbook Pro減高達$2300、合資格仲送AirPods

踏入大學階段，一部性能好的電腦絕對是不可或缺的。Apple最近就推出開學優惠，各款Macbook、iPad大劈價，由即日起合資格人士可以教育優惠價格購買產品；更會獲贈第2代AirPods！Apple開學優惠2022👈 👈 👈