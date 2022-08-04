客貨車垃圾阻視線！好心司機「出手」反被鬧爆：隨時做壞事

在較早前，一名「學」牌女鐵騎在九龍灣路上突然被垃圾完全遮擋視線，驚險萬分，而在無助之際後方突然跑出同樣是鐵騎的勇士，一手將異物拿走，事件事後不斷被「煲水」，大讚鐵騎士是個英雄！然而，昨日（3日）在觀塘繞道上發生相類似情況，雖然同樣是好人好事，但結果卻不不同，反被網民鬧爆！



（馬路的事FB截圖）

一段由「車Cam」所拍攝的影片可見，地點位於觀塘繞道東行線，約中午1時左右。在快線位置一部客貨車正往油塘方向行駛，車前方突然飛來巨型紙板垃圾，並覆蓋了車前的擋風玻璃，雖然司機視線受影響，但相信因為正在快線行駛而未見停車。

（馬路的事FB截圖）

此時，中線本來後隨的一部私家車趕上，車內的「好心」司機將私家車靠近，希望「出手」將客貨車前的垃圾拉開，不過當時兩車除了距僅咫尺，還有點左搖右擺，顯得險象環生。雖然最後，私家車司機成功將垃圾拉開，但該塊大型紙板一樣撲向後車，同樣令其他車輛受擾。

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（馬路的事FB截圖）

片段與早前的鐵騎事件一樣被不同的汽車群組瘋傳，但反應卻大不同，做法更被網民鬧爆！「好心但隨時做壞事，萬一對方扭一扭就撞車了」、「有d危險，幫佢單擋比佢去慢線停低搞會否安全d？」、「最理想還是保持距離，慢車至路肩再處理阻擋物。」。

（馬路的事FB截圖）

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