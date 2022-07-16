最佳水著｜00後眼中香港最強比堅尼女神Top 13　誰贏林明禎？

【後生仔/女神/00後/水著/夏天/泳衣】來到7月天氣持續高溫，又係到玩不同水上運動的時候，每年夏天不少女神或網絡女神，都會公開佢哋嘅性感水著look，大晒前後有致的好身材，令無論男女都露出羡慕的目光！今次《開罐Opener》小編為大家綜合一班網民的意見，挑選出00後心目中的最強水著女神13強，等大家醒一醒神！



（IG＠westtung）

近年有不少90後的新晉女神走入幕前，當中不乏一些身材驕人的朋友，比如KOL西童（梁茜童）日前更在ViuTV的《晚吹-戀講嘢》節目上，和郭奕芯一起大談擁有大胸的煩惱。她表示因為大胸，很容易被人覺得她會勾三搭四，更被人指她淫蕩。不過，另一方面她傲人的身材使她能成為自己泳衣生意的生招牌，平日更會在Instagram上發佈最新款的泳衣設計。

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講到香港著泳衣的最強水著女神又點只一個，有不少平時包得密實的女神，都會藉著夏日炎炎的天氣，向粉絲大派福利！以下13位00後心中最強水著女神，又有冇邊個look吸引到你？

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