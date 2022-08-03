移民英國｜港人團體發表移英落腳熱點　天災、治安一文學識嚴選

社會運動好、疫情又好，《國安法》都好，種種原因都令近年的香港人溢出移民念頭，加上港人可選擇利用BNO簽證，令到本來已經是大熱的英國更加「搶手」。日前，根據「英國港僑協會」調查，訪問了移英港人「落腳」後的6個月定居地點、搬遷意欲，以及子女的上學地點作數字統計，結果發現逾9成的「移英港人」頭半年的落腳點多選擇在英格蘭，在9成人的當中有逾2成人都會住在大倫敦區內。



（Marcin Nowak/ Unsplash）

根據「英國港僑協會」數據顯示，今次的訪問了一共邀請到720名「移英港人」參與，並將訪問編制成《港人來英熱門地點分析報告》。由數字可見，報告指出「移英港人」的頭半年，有近94.1%都會選擇在英格蘭居住，而其中的23.5%則決定在大倫敦地區居住。其次是8.2%的曼徹斯特，及4.8%於伯明翰。

（英國港僑協會圖片）

（英國港僑協會圖片）

（英國港僑協會圖片）

大倫敦地區最多「移英港人」選擇地方 Top 10：

京士頓（Kingston upon Thames）

班列特（Barnet）

伊靈（Ealing）

薩頓（Sutton）

列治文（Richmond upon Thames）

哈羅（Harrow）

格林威治（Greenwich）

漢默史密斯-富咸（Hammersmith & Fulham）

布倫特（Brent）

康登（Camden）

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不過「移民」始終是人生大事，雖然「英國港僑協會」的這份《港人來英熱門地點分析報告》可以作一個指標，直接得出「移英港人」最常的落腳點，但自身都不過偷懶，都要花時間認清「落腳點」的好壞特性，例如是天氣、水浸問題，以及治安。

（service.gov.uk圖片）

其實英國每年很多地區都會出現水浸問題，差在嚴重性有多大，不過當中都有部份屬於高危地區，如果想減少財物損失也不妨細心看清楚：

英國水浸高危地方：

約克郡（Yorkshire）

坎布里亞郡（Cumbria）

康沃爾（Cornwall）

斯凱格內斯（Skegness）

赫爾（Hull）

默西塞德郡（Merseyside）

大雅茅斯（Great Yarmouth）

肯特（Kent）

蘇塞克斯沿海地區（Sussex Coastal Areas）

彼得伯勒（Peterborough）

霍爾比奇（Holbeach）

諾廷萊（Knottingley）

薩默塞特（Somerset）

克勞奇上的伯納姆（Burnham on Crouch）

伍德霍爾水療中心（Woodhall Spa）

波士頓（Boston）

斯肯索普（Scunthorpe）

桑托夫特（Sandtoft）

白金漢郡（Buckinghamshire）

威爾特郡（Wiltshire）

林肯（Lincoln）

庚斯博羅（Gainsborough）

克利索普斯（Cleethorpes）

（service.gov.uk圖片）

（service.gov.uk圖片）

（service.gov.uk截圖）

第二樣都需要留意就是「治安」，始終英國都是別人地方，或多或少都總會有「排華」的情況發生，如果有興趣移居英國，又想知多些相關地區的治安情況，其實大家可到英國【警方官網】(https://www.police.uk/pu/your-area/?__cf_chl_tk=dh_Wkvhcobut3necM9gPB25dRFxzwn5O4CaPxzblJ6c-1659511775-0-gaNycGzNCVE)，以郵政編碼（Postcode）便可以查閱該區的罪案數字。

英國 10 大罪行（由多至少順序）：

反社會行為

暴力行為

刑事毀壞及縱火

擾亂公共秩序

偷車或與汽車相關的罪案

扒手

入屋爆竊

店舖盜竊

毒品

搶劫

（Polcie UK FB圖片）

最後溫馨提示：英國的水、電、煤與雜費都比香港昂貴，加上「俄烏戰爭」而導致能源供應不足，相對的價格不斷上升，英國當地的電費以及煤氣費也隨著上漲，所以有意移居英國的港人都必須要預備一年的生活費，以免到英國後資金不足。

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移英港人鬆仔早前在他的YouTube頻道「鬆仔亂咁噏HoRiZoN」上分享到他經常會聽到大家說要融入英國生活，但何謂習慣呢？他認為要住得舒服、滿意才算是真正的適應，而不是強迫自己做某些事假裝融入。為了讓港人移英後能更從容地生活，鬆仔就分享了5個可以讓你快速融入英國生活的技能。👉移民英國港人教5招融入當地 最緊要期望管理：諗得太美好會失望