挪威坐監似度假！豪華住宿兼有錢賺　網民：來生不做香港人

並不是每人犯錯都有機會改過自身，「監獄」就是其中一個「懲罰」、「改造」犯過錯人的地方。所以在我們的認知之內，「監獄」就如同「地獄」沒有了自由、沒有了生活，以懲罰性來改造人格，恰如其分地在好好反思自己的過失！



（Halden Prison Facebook圖片）

然而，挪威的一所監獄早有想法，亦不太認為「懲罰」就等如教育，所以早在20年前便開始進行改革，利用更人性的方法、更完善的環境協助犯人重過新生！挪威的哈登監獄（Halden Prison），以10年時間、19億港元打造出最不似監獄的監獄了。

+ 2

這座面積逾5萬平方米的哈登監獄，除了擁有明媚花園、藝術裝置、運動場所之外，每個犯人的房間更是獨立一室一廁，猶如「Airbnb」一樣。而在「監獄」之內，他們更可以參與瑜伽、學技術、打工賺錢，亦可選擇進修取得學位證書，就連當地的傳媒都評價︰「簡直比養老院還舒服。」。

哈登監獄由2010年就開始建造，花上10年時間建成，除了上述的房間設施，每10間牢房為一個單位，更可以共享得到一個廚房和客廳。廚房有齊煮食設備，客廳則有梳化和電子遊戲，感覺相當和諧！

其實每日，哈登監獄內的囚犯都需要被關12個小時，不過因房間太舒適，犯人們都似乎不願意踏出房門。於是哈登監獄（Halden Prison）的負責人以9元美金作獎勵，吸引犯人多出房門、多參與活動。

+ 4

👉最佳水著｜00後眼中香港最強比堅尼女神Top 13 誰贏林明禎？

👉日本大熱網購精液 捐精者獎戲飛 中國人精子最受歡迎有原因

挪威對囚犯待遇的改革源自1990年開始，因為從數據與研究發現，用上報復性懲罰對待罪犯，犯人容易產生反社會人格，而且其反社會性往往會令悲劇一再重演，當時犯人的重犯率高達60至70%，而且不斷加長刑期或是重複入獄，亦令政府加重支出負擔。經改革後認為做錯事的人要受到懲罰，但犯人依然是人，「剝奪自由」已是足夠的處罰，還是可以擁有人權與基本公民權利，而且「開放式」監獄，成功將重犯率降低。懲罰較輕的犯人，滿刑2年後出獄的重犯率低至20%；刑期較重的犯人，滿刑5年後出獄的重犯率低至25%，反觀英國罪犯出獄後一年之內再犯罪率是將近50%。看來「改革」相當成功！

同場加映：老爺涉違國安法容海恩登報脫離關係 非常新抱7大惹火事呢單最爆

今日（5日），容海恩更在報章上刊發聲明，宣布與袁弓夷脫離爺媳關係，並已得到老公袁彌昌理解。在聲明內，容海恩以「國之大義」為題宣布與袁弓夷脫離「爺媳關係」（翁媳關係）。內文為：「本人容海恩，作為留著偉大祖國之血嘅中國人，在國之大義的前提下，基於據國安處稱，袁弓夷先生涉嫌違反《港區國安法》中顛覆國家政權罪名，本人現宣布正式與袁弓夷先生脫離爺媳關係。」

👉老爺涉違國安法容海恩登報脫離關係 非常新抱7大惹火事呢單最爆