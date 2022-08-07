期間限定｜完勝新宿貓貓！澀谷秋田犬賣萌即登8月人氣榜

隨著「裸視3D」技術愈來愈成熟，近的的大型3D廣告相繼於街頭湧現，日本更是首發地點。早在去年，日本新宿車站前就出現了大型的3D數碼廣告牆，以巨大花貓配合流暢的動態畫面，逼真程度恰如真貓！當時廣告一出不單成功令行人停下腳步，更成為了網絡熱話！而最近日（8月初），日本澀谷區也同樣建設了好幾個3D廣告牆，見「巨大花貓」這麼成功，「照板煮碗」以動物秋田犬為主角，配上三個大屏幕向世界賣萌！



（News Night@YouTube截圖）

由影片截圖可見，秋田狗狗探頭而出東張西望，再不同的屏幕中穿插，加上一流的動畫設計、畫面流暢吸引，大大增加了秋田狗狗的真實程度，可愛極至。除此之外，設計團隊亦為狗狗添加了伸手摸摸、咬飛盤等互動動作，令途人嘆為觀止。

+ 6

其實廣告早在月初已經賣出，日本網民於社交平台都紛紛討論：「當狗狗伸出腳掌，真的很像往外伸出去的感覺，秋田犬好像真的對吧？，真的動得很好圖像技術太厲害了。」

據悉，這隻「秋田狗狗」在8個不同的數碼屏幕現身，大概每一小時一次，相信這個廣告成為了澀谷區的「期間限定」節目！而有網民更大讚技術比「巨大花貓」成塾，所以還原真實程度大有進步，可愛級數更完勝「巨大花貓」！

👉最佳水著｜00後眼中香港最強比堅尼女神Top 13 誰贏林明禎？

👉日本大熱網購精液 捐精者獎戲飛 中國人精子最受歡迎有原因

日本當地傳媒亦訪問了廣告牆計劃的創意總監青山光久，他表示：「新宿的（3D）貓很有名，不過講到澀谷就要是狗狗，有很多螢幕呈現，讓狗狗與飛盤從這螢幕到另一螢幕互動，我想可以展現澀谷的不同之處。」

如果香港都有相類似的3D廣告牆，相信都會成為港人的打卡熱點。繼「巨大花貓」、「秋田狗狗」之後，又會有甚麼驚世作品？大家拭目以待！

同場加映：老爺涉違國安法容海恩登報脫離關係 非常新抱7大惹火事呢單最爆

今日（5日），容海恩更在報章上刊發聲明，宣布與袁弓夷脫離爺媳關係，並已得到老公袁彌昌理解。在聲明內，容海恩以「國之大義」為題宣布與袁弓夷脫離「爺媳關係」（翁媳關係）。內文為：「本人容海恩，作為留著偉大祖國之血嘅中國人，在國之大義的前提下，基於據國安處稱，袁弓夷先生涉嫌違反《港區國安法》中顛覆國家政權罪名，本人現宣布正式與袁弓夷先生脫離爺媳關係。」

👉老爺涉違國安法容海恩登報脫離關係 非常新抱7大惹火事呢單最爆