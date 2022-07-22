日本牛郎集體Cosplay安妮亞　網民拍片直擊現場連呼：好地獄！

動漫《間諜家家酒》最近一直是網絡熱話，有不少人都愛用主角安妮亞的Instagram濾鏡分享自己喜歡的東西。日本最近有牛郎店就跟上潮流，竟然讓店内牛郎全部Cosplay成安妮亞服務客人！



（Twitter：@takigare3）

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即使沒有看《間諜家家酒》，大家可能也都認得主角安妮亞標志性的粉紅短髮。或許因爲作品太受歡迎，最近日本有牛郎店就舉辦一個安妮亞活動，讓店内所有牛郎都cosplay成安妮亞出場，在網上引起話題。

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位於東京新宿歌舞伎町的牛郎店FILIA，在官方網站上將所有牛郎的介紹頭像都換成了他們身穿安妮亞裝的照片。當中其中一位牛郎「流星」因爲太害羞，偷偷地將頭像換回日常照，卻反而在一片安妮亞中變得更顯眼了!

除了牛郎店自己在Twitter上載一衆安妮亞在店内的盛況，亦有到訪店舖的客人分享第一人稱視覺的影片。被10多位阿妮亞圍著打call喝香檳，場面一片混亂；甚至有網民形容「好地獄！」。

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