日本潮興做「起底黨」po相極危險　專家：飲珍珠奶茶最易暴露行蹤

不知大家外出拍照後，會否將照片放上社交平台呢？原來這些照片中的蛛絲馬跡很有可能成爲危險源頭！有日媒最近訪問情報安全專家，講到照片中的電柱、天線，甚至是影子都有可能成爲泄露個人情報的線索。



日本近年在社交平台上出現不少「起底黨」（YouTube：@ANNnewsCH）

👉AV男優清水健教6招增大陰莖 踩單車是大忌、一種食物是天然偉哥!

不時都會聽到日本有跟蹤狂被捕，近年當地也出現了不少「起底黨」，專門在網上收費幫人調查目標的工作地點、住所等個人資料。日本朝日電視台日前就在晨間節目中進行實測，讓記者自拍幾張照片，再請情報安全專家亀田勇步進行分析，看看他能從中看出甚麽資訊。

+ 2

第一張照片是女記者與紫陽花的合照。專家亀田表示這張照片中有一個非常明顯的提示；就是背景中電柱上標注的地區。而且從記者身後住宅上安裝的天線，透露了這條街道的方位是有西南延伸至東北方向。最驚人的是，亀田講到地面上電纜的影子也是非常重要的情報之一，能大概分析出照片拍攝的時間。照片中影子落在路邊白線内側，隨著太陽向西移動，影子也會向東方移動；因此亀田推斷這張照片是於中午時分至下午2時之間拍攝。而實際上這張照片亦是如他所料於12時46分拍攝！

另一張照片中，女記者𢳂起了一羹珍珠。專家竟然單從珍珠上反射的建築物形狀，就準確地判斷出照片是在六本木Hills的森大廈前面拍攝！沒想到珍珠奶茶竟然是這麽危險的一種飲品啊！

亀田提醒到大家應該避免在網上寫下容易追溯的資訊，例如甚麽時候曾經下過雨、停電等，都有機會讓圖謀不軌的人士判斷到你的明確所在地區。上載照片的時候也應該盡量選擇沒有拍到人，或者用貼圖遮住相貌的照片。有日本網民就在節目播出後上載一張「第一次喝珍珠奶茶」的照片，用各種emoji遮住杯子亦沒有拍到人臉，這樣就一定不會暴露啦！

👉日YouTuber讚香港人3大優點完勝日本人 讓座超感動、最欣賞是...

同場加映： 日本大熱網購精液 捐精者獎戲飛 中國人精子最受歡迎有原因

日本近年人口老化、少子化情況越來越嚴重，而且每100個人就有1人患有無精子症，令日本對捐精的需求高企。有日媒訪問精子銀行時就發現，原來中國人的精子大受日本女生歡迎！日本大熱網購精液 捐精者獎戲飛 中國人精子最受歡迎有原因👈 👈 👈