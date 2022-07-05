【居港日本人/YouTuber/文化差異】居港日本人阿May已經來港長達8年，不時會在YouTube上拍片分享自己眼中的香港。最近她回日本探親後，拍攝影片指發現香港人有幾點非常值得日本人學習。



（YouTube：@May in Hong Kong 私の香港生活）

阿May早前在YouTube頻道「May in Hong Kong 私の香港生活」上曾經介紹過日本與香港職場的文化差異，讓一班網民大開眼界。這次她返鄉下一個多月後回港，除了發現自己的廣東話退步了之外，還發現了幾個「香港人嘅好犀利嘅地方」……

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【1】讓座文化

阿May表示她在香港經常會見到在地鐵或巴士上看到人讓座給老人家或抱住BB的人。她憶述當初來到香港，第一次在地鐵上看到有人讓座給老人家的時候覺得很感動。日本很少人會讓座，她回鄉時與70多歲的父母搭JR，長達30分鐘的車程中沒有人讓座，不免對日本人有點失望，也令她非常欣賞香港人珍惜屋企人、老人家，為人着想的想法。

不過阿May亦講到她聽過有日本年輕人讓座，反被老人家罵「我唔係老人家呀！仲後生，你咁失禮嘅？！」的尷尬情況。可能有些人會有這種反應，日本人又比較害羞，不想受到注目，才會較少讓座。

阿May表示她覺得港人能講3種語言非常厲害（YouTube：@May in Hong Kong 私の香港生活）

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【2】語言能力超勁

香港大部份人都會說廣東話、英文、普通話3種語言，更有人會日文、韓文和西班牙文等，對日本人來説是非常厲害的事。阿May表示自己當時是中學時期才開始學ABC，課堂上也只教單字和文法，沒有練習speaking的機會，所以實際上並不多日本人會說英文。

如果餐廳落錯單，日本人一定會嬲爆（YouTube：@May in Hong Kong 私の香港生活）

【3】對失敗、錯誤有包容性

最後阿May講到她覺得港人對失敗及錯誤相當包容，相反日本對人要求太嚴格。她舉例，餐廳落錯單時港人不會有太大反應，甚至會照喝照吃，上菜較慢也只會提醒對方，相反日本人遇到這些情況卻會嬲爆。

不少香港網民在影片留言區中多謝阿May對港人的誇獎，但亦坦承他們這樣做並非出於有禮貌，因為不讓座反而會被老人家鬧，有禮貌詢問餐廳亦只是怕廚房「加料」啊！

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