日女嗌Uber Eats遇癡漢外賣員　遭催魂call 網民起底竟揭驚人内幕

近年手機外賣平台成爲大趨勢，即使是上班族或者宅在家中都隨時可以買到美食。但最近日本爆出一宗利用Uber Eats騷擾女性的案件，外賣員不但藏在暗處偷窺，還發短訊邀請女性「一齊玩」……



日本一位女性上月在Tiktok上分享了自己被Uber Eats外賣員騷擾的恐怖體驗，引起網民熱烈討論。日前她接受朝日電視台的訪問，在節目中覆述事件經過。7月23日當晚A小姐在下班回家後如常在Uber Eats點餐，並為了安全起見選擇「放在門口」選項；讓外賣員放在門口、離開後自己才開門領取。不過……

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A小姐打開門後發現外賣被放在離門口稍遠、有5步距離的位置；已經覺得有點奇怪。這時她發現在離她3米遠有一位不明男子正在死角躲在暗處觀察她，但也沒有想太多，拿了外賣就回到家裏鎖上門。誰知其後她便立刻收到男外賣員的訊息「一齊.玩」，還按門鐘，並兩度打電話給她，但A小姐一律沒有回應他。被拒絕外賣員竟然之後還數次到訪A小姐的家擅自打開她的信箱，拆開、捨棄寫有她個人資料的郵件，更用白色噴漆在她的門鐘上塗鴉！感到非常害怕的A小姐唯有到父母家避難，亦報警處理，但似乎因爲證據不足很難起訴並拘捕男外賣員……

雖然香港已經沒有Uber Eats但亦仍有不少外賣平台選擇。當然不能一竹篙打一船人說送外賣的人就一定是變態癡漢，但大家也要小心注意安全啊！

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其實在朝日電視台訪問A小姐前，已有不少網民關注事件，更透過她Tiktok貼出的資訊揭出外賣員原來已經有前科！根據網民調查，男外賣員是今年28歲的千葉將樹。7年前21歲時曾經縱火被捕，24歲時搶劫女高中生不遂、因拳打對方臉部被捕，這次還當上外賣癡漢。厲害的是癡漢千葉還親自聯絡了一位號稱日本「網絡情報屋No.1」的網民，表示想向女性道歉，自己是因爲女性沒有在取餐後向他道謝所以才會打電話給她；發出「一齊.玩」的訊息也是想「惡作劇」稍微報復。至於噴漆和搗亂郵箱，千葉就堅決表示自己是無辜的。但有網民就「起底」千葉並直擊他的家，看到他的Uber Eats送餐袋内藏有一罐白色噴漆，將片段上載至YouTube和Twitter。而且千葉的部分承認，部分不承認的辯解方式與前兩次被捕的時候雷同，日本網民似乎一面倒認定他就是犯人了……

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