港台疑爆換水風波「文字嗌交」插同事唔換水　網教絕招對付自私友

職場上經常有不少令人哭笑不得的小插曲發生。最近有網民就在社交平台投稿分享疑似在香港電台辦公室發生的「換水風波」，懷疑是有同事不滿自己經常要換水，貼上A4字條抗議。事件引起網民共鳴，心淡表示：「換過一次水永遠搵你換水」。



「換水風波」主角水機後方有顔色變淡疑似香港電台的招牌（Facebook：@公務員Secrets 圖片）

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日前Facebook專頁「公務員Secrets」分享網民投稿，講到「香港電台Office出現『換水風波』，有同事於空樽貼上紙張進行『文字嗌交』，疑似不滿次次都係佢換水。」原告人在水機上用A4 size字條寫到：「請問你爲何斟晒啲水都唔換？有冇諗過下一個人感受？一滴水都未斟就要幫你換水」有同事就在下方字面回覆為自己辯解：「我有（成日）幫手換水㗎！（大家同事無計啦!）」不過亦有同事反駁怒回：「換咗兩次我唔會同一日換第三次！SOR!」。

事件引起網民熱烈討論，笑指「呢樣嘢個個 office 都有發生」，還沒有出動寫詛咒説話已經算非常文明理智。有網民表示除了換水之外，影印機沒有紙墨，同事們也經常會視而不見，誰也不肯出手、敵不動我不動，發展成拉鋸戰。亦有相同經歷的網民獻計，叫事主自己帶電熱水煲或帶水返工，從此就可以在一旁「食花生」，隔岸觀火看誰會是下一個受害者......

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