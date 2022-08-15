老豆偷食中奬「兒子女友」發文求教講真相　一個方法和諧處理！

有甚麼事情比這還尷尬？日前，台灣一名父親於Facebook社交平台「匿名公社」內大膽分享偷食過程，內文表示他在上個月瞞著老婆偷偷約炮援交少女，結果來到的小姐竟然是「兒子的初戀女友」，事件令他非常苦惱，如果將事件如實告知兒子，一方面怕老婆知道，但另一方面又不忍心兒子被矇在鼓裡，於是於網上發文求助，結果引發熱議！



（《夫妻的世界》劇照）

據悉，原本的帖文於台灣Facebook專頁「匿名公社」內發表，內容指他於上個月瞞著老婆「偷食」，但沒想到提供性服務的竟然是他兒子的初戀女友。雖然二人未曾正式見面，但「偷食老竇」表示曾經看過兒子和對方合照，所以非常肯定是同一個人！然而，相信兒子對於女友的工作內容並不知情，只知道對方是半工半讀，帖文目的是想請教一眾網友「如何是好」，擔心若是將此事透露給兒子旳同時，又怕老婆識穿「偷食」。

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然而，帖文一出卻遭網友鬧爆，「援交妹也還好吧？問題是你結婚了還去買春（偷食），這個感覺比較沒品」、「援交妹怎麼了嗎？有問題的是你吧？」。不過也有網民認為解答，「不用說是自己，說是朋友光顧過就好」、「你帶你兒子去，讓他看清楚，不然他不相信」、「你光顧過，那不簡單？叫援交妹來家裡吃飯，她看到你不就解決了，很難嗎？」「還沒論及婚嫁的話就算了吧！」

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