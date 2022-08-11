連登仔嘆中文輸入法暴露年紀　識倉頡已是老餅　00後咁打字超震驚

無論日常WhatsApp、Signal還是返工，識打字已經成為基本技能之一，坊間更衍生出多款中文輸入法。不過有網民表示，現時後生仔用的輸入法「一代不如一代」，慨嘆識打倉頡的都是老餅...



近日連登就有位網民認為輸入法都有年代之分，更形容是「一代衰過一代」：「80後打倉頡好勁，好似我呀姨咁，都唔知點解個腦同手可以同步咁快。仲要一邊擔住口煙，一邊單手打，就好似拓海老竇咁瀟灑，到而家諗返起都覺得佢好勁。」

倉頡速成碼 / 網上圖片

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樓主作為90後，他指自己只識少少倉頡，通常都是用速成，但起碼不用靠倉頡碼，「好早可以用純英文keyboard打速成」。直至他在公司被00後同事串他打字慢：「喺公司打email畀個00後𡃁妹串我，話拼音快好多，佢仲食住百力滋一路打，show off拼音有幾快。快有用咩？啲錯字多到MK妹寫火星文咁！吾系甘牙（唔係咁呀）！我笑而不語但嗰下真係好唏噓。」

他慨嘆：「00後唔會明，腦同手嘅協調同節奏所畀你嘅成功感，係拼音（輸入法）唔會有。」樓主最近更留意到初中生用語音輸入，「你隻手殘廢都算，仲要唔係用廣東話，係普通話！」

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網民對於如今後生仔的打字方式感到很可惜：「明明有廣東話拼音，做咩要用普通話...」、「拼音唔止揀字問題，仲有好多同音字、近音字」、「細個用Nokia電話，擺喺袋入面唔使望住都打到成段SMS，拼音真係做唔到」。你又有甚麼看法呢？留言說說吧！

同場加映：港男劈炮遞信老細狂追「Hangover」List Last Day公海電郵神反擊

打工仔跟公司合則來不合則去，本來都是平常事，離職前交代清楚工作細節，也是職場基本禮儀。不過近日有網民分享其公司辧公室趣事，話說他的同事在last day前瘋狂收到老細電郵追「Hangover List」，直至離職當日該同事不但未有交代工作細節，還做了一個舉動，令全公司同事傻眼！

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