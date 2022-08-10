直播出事｜內地主播胸部滑落似升降機　網民：愚公移山帶貨新招！

隨著媒體轉營，多個影片平台冒起，導致很多「KOL」為了「賺快錢」都由圖文寫手演變成「直播主」，以互動方式來為觀眾介紹內容或者賣貨！不過亦因為是「Live Show」的關係，一些突如其來的意外就算應變不及，「直播」環節還是需要繼續進行，所以不時都有惹笑或者尷尬場面發生！



（內地美直播在介紹商品時胸部移位被網友瘋傳。微博圖片）

而在近日（8日），一名內地的「美直播主」同樣「Live Show」賣貨，雖然很大機會都用了濾鏡，但樣子也算得端莊秀麗，所以不乏捧場客。然而，在直播期間除了她介紹的產品之外，網民的視線開始離不開她的胸部。因為不知怎麼回事，這名「直播主」的胸部不斷的往下移動，當場讓觀觀眾傻眼，繼而被截圖、截片於各大社交平台掀起討論。

這段由微博開始的影片於網上瘋傳，網民都點名指這個「美直播」貌似台灣藝人吳姍儒（Sandy）。從一出場開始，這名女主持就穿著能彰顯身材曲線的藍色上衣，搭配牛仔褲，原以為的好身材一覽無遺，但沒想到直播開到一半，她的胸部突然開始移位，情況就似升降機一樣跌到腹部中間，令人嘖嘖稱奇！

（內地美直播在介紹商品時胸部移位被網友瘋傳。微博圖片）

事件發生之後，網民都以光速截圖瘋傳取笑：「這是愚公移山是吧！」、「不敢相信，胸部真的掉下去了呀！」、「哇！這是墊多少才會掉下來啊」、「這墊的屬實有點多了」、「應該是內搭的罩杯背心掉下來了吧」、「她真實身材肯定沒料...這是BRATOP墊太大掉下來的」。

不過也有網民認為這是炒作話題，自己沒有理由不發現，又或者她根本是一名男生！「炒作吧，自己胸部走山了會不清楚嗎？」、「想要脫穎而出不簡單，還得想個戲法才能夠贏啊，真牛」。而事實上，內地的「帶貨直播」行列的確相當大競爭，除了會邀請明星站台之外，還會以千奇百怪的手法吸引觀眾數目，有的甚至請來模特兒舉行脫衣環，繼而被立令收緊經營手法。

內地「國家廣電總局」及「文旅部」就為了進一步規範網絡主播過份的行銷行為，在較早前便聯合印發《網絡主播行為規範》，列出18條規例，當中有31種不得出現的行為，包括展現過度驚悚恐怖、生理痛苦、暴飲暴食、不良飲食消費、浪費食物示範等。

（《網絡主播行為規範》明確禁止暴吃行為。微博截圖）

（《網絡主播行為規範》也禁止在網絡直播中炫富。微博截圖）

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「港女」一詞，當然是香港獨有，而在好早時期，「港女」已經變成潮語，更被引進到「香港網路大典」。雖然照字面意思是指香港的一般女性，但來到網絡世界，「港女」的含義以及用法有截然不同！概括而言，就是指擁有一些不良特質的「香港女性」，例如如自戀、自命不凡、拜金、崇外、漠視他人權利等。

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